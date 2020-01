Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a anunțat marți desemnarea Crin Bologa pentru funcția de procuror-șef al DNA.

"Crin Bologa cunoaște DNA, a lucrat în DNA și nu a avut legături cu pasivele DNA. Prestația la interviu a fost impresionantă. Aduce garanții că lupat anticorupție va continua energic", a afirmat Cătălin Predoiu.

În interviul de concurs pentru șefia DNA, Bologa a susținut că situația DNA trebuie analizată întrucât, susține acesta, de la an la an numărul de dosare se reduce foarte mult

„Acum sunt foarte multe dosare pe rol, procurorii sunt încărcați. De la an la an se reduc dosarele DNA cu 2-3000. Sesizările sunt din ce în ce mai puține. (…)Trebuie văzut câte dosare vor rămâne de competență. Vom trece la o structură foarte suplă ca în Spania de exemplu? Sau va trebui să fie extinsă din nou comoetența DNA? Asta se va vedea în timp”, a adăugat acesta.

„Din păcate, în ultima vreme, activitatea DNA a înregistrat scăderea sub aspect calitativ dar și cantitativ. S-a redus numărul dosarelor soluționate, s-a redus numărul inculpaților trimiși în judecată (ș.a.m.d). În ceea ce privește operativitatea, este la un nivel foarte scăzut. Datele din 2018 arată că din 3547 de dosare, doar 1226 au fost soluționate. (…)Aceleași scăderi s-au înregistrat și în activitatea judiciară. Procurorii au participat la mai puține cauze", a afirmat procurorul.

Crin Bologa spune că, dacă ar ajunge procuror-șef al DNA, și va identifica scurgeri de informaţii din instituţie, se gândește chiar la revocări din funcții

În vârstă de 46 de ani, Crin Bologa a început să activeze în magistratură din 1995 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău, iar apoi între 1999 și 2005 a activat ca procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj.

În 2005, la doar 33 de ani, a devenit cel mai tânăr șef care conduce o structură teritorială a parchetului antimafie, fiind în fruntea DNA Cluj între 2005 și 2008, funcție la care a renunțat din motive familiare și a revenit la parchetul local.

Un an mai târziu, a preluat şefia Secţiei Judiciar, pe care a asigurat-o până în 2013, când a devenit prim-procuror al judeţului. A stat în funcţie până în 2018, când i-a expirat cel de-al doilea şi ultimul mandat, pentru ca de atunci să fie adjunct al instituţiei.

Crin Bologa afirma, într-un interviu acordat pentru Adevărul, că cel mai greu caz pe care l-a condus a fost o crimă petrecută în 2003, când în Valea Zalăului au fost găsite două picioare, două braţe si capul unui bărbat. Complexitatea cazului a fost dată de faptul că nu se ştia dacă este vorba despre una sau două victime, în condiţiile în care persoanele care au recunoscut braţele ca fiind ale unui vecin de-al lor susţineau despre capul găsit că nu ar fi al aceluiaşi individ.

Ulterior, cu ajutorul medicului legist, procurorul de caz a stabilit că respectivul cap fusese fiert în prealabil, lucru care explica de ce era mai mic şi deformat. La scurt timp după ce a identificat victima, a fost găsit şi criminalul.

Potrivit declaraţiei sale de avere, procurorul are 7 terenuri în Sălaj. Cluj-Napoca şi Constanţa. În Cluj-Napoca are 2 apartamente şi în Zalău o casă de locuit. Bologa are un autoturism Audi A3 şi un BMW X3. De asemenea, acesta are şi un credit de 60.000 de lei, scadent în 2021. Procurorul are două conturi în valoare de 6.916 lei, respectiv 80.277 lei. Crin Bologa a obţinut de la parchetul din Sălaj, un venit anual de 212.999 lei. Soţia sa, care lucrează la Serviciul de Probaţiune, avea un venit anual de 54.327 lei. Veniturile din chirii au fost de peste 5.000 euro.