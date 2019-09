Zi decisivă pentru Cristi Borcea. Fostul acţionar al echipei Dinamo află, marți, dacă va fi eliberat. Instanţa trebuie să decidă dacă admite solicitarea făcută de Borcea.

În urmă cu cinci zile comisia de eliberări condiționate din cadrul Penitenciarului Jilava a analizat cererea de liberare formulată de fostul finanțator Dinamo, iar avizul a fost unul favorabil.

Cristian Borcea a fost condamnat, pe 8 februarie 2019, la cinci ani de închisoare în dosarul retrocedării plajelor, alături de Radu Mazăre.

Instanţa a dispus şi confiscarea sumei de aproape un milion de euro de la fostul acţionar al echipei de fotbal Dinamo Bucureşti.

