Cristi Borcea nu mai suportă detenția: Fostul acționar de la Dinamo, condamnat la încă 5 ani de închisoare în 2019, a depus o nouă cerere de eliberare condiționată (VIDEO)

Cristi Borcea nu mai suportă detenţia. Condamnat în dosarul retrocedărilor și încarcerat de la începutul lunii februarie, Borcea vrea să redevină un om liber şi a depus o nouă cerere de eliberare condiționată. Aceasta va fi analizată de magistraţii Judecătoriei sectorului 4 pe 10 septembrie, relatează B1TV.



Cum o mulţime de copii, o soţie şi mai multe „foste" au nevoie de el, Borcea a decis să mai facă o încercare, pentru a scăpa de puşcărie.

Fostul acţionar al lui Dinamo a formulat o nouă cerere de eliberare, asta după ce la sfârșitul lunii mai, Tribunalul București a menținut decizia Judecătoriei Sectorului 5, care îi respinsese pe 24 aprilie, cererea de eliberare condiționată și a hotărât că omul de afaceri poate depune o nouă cerere de eliberare condiționată începând cu 2 septembrie, ceea ce fostul finanțator de la Dinamo a și făcut.

Cristi Borcea a fost condamnat, pe 8 februarie 2019, la cinci ani de închisoare în dosarul retrocedării plajelor, acelaşi în care a fost condamnat şi Radu Mazăre. Instanţa a dispus şi confiscarea sumei de aproape un milion de euro din conturile fostului acţionar al echipei de fotbal Dinamo Bucureşti.

Pe 18 martie, Curtea de Apel Bucureşti a stabilit că omul de afaceri are de executat o condamnare de 7 ani şi 6 luni închisoare după ce au fost contopite pedepsele din dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri şi din cel al transferurilor.

Magistraţii au decis atunci să-i scadă din pedeapsa de 7 ani şi 6 luni timpul petrecut deja în închisoare, prin condamnările din dosarul transferurilor din fotbal, precum şi sentinţa pe care o execută în prezent, cea din dosarul retrocedării plajelor. Cristian Borcea îşi execută în prezent pedeapsa la Penitenciarul Jilava.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.