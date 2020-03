Cristi Borcea, fostul acţionar al lui Dinamo Bucureşti, se pregăteşte să dea o lovitură imobiliară. Primăria Capitalei a avizat un proiect care presupune blocuri de 14 etaje pe malul lacului Tei. Terenul este exact unul din cele care apar în dosarul în care fostul primar al sectorului, Neculai Onţanu, a fost trimis în judecată pentru luare de mită de la Borcea.

Avizul de urbanism pentru proiectul imobiliar al lui Borcea a fost semnat de arhitectul şef al Capitalei, Stefan Dumitrascu, pe 27 ianuarie. Ulterior a fost pus în dezbatere publică, înainte de a fi supus aprobării Consiliului General.

Potrivit avizului , Borcea vrea să construiască un ansamblu rezidențial cu blocuri de 14 etaje, la 30 de metri de malul Lacului Tei.

Construcțiile urmează să reprezinte 45% din teren, în timp ce 30% va fi ocupat de spaţiu verde.

Inițiatorii Planului Urbanistic Zonal sunt Elena Borcea, mama lui Cristi Borcea, fostul acționar al clubului de fotbal Dinamo, și Călin Violeta, sora lui Cristian Borcea.

Numele lui Cristian Borcea și al Violetei Călin apar în dosarul retrocedărilor, în care a fost inculpat fostul primar al Sectorului 2 al Capitalei, Neculai Onțanu.

Potrivit lui Nicuşor Dan, candidat la Primăria Capitalei, Borcea a primit cadou de la Consiliul General o suprafaţă construibilă care valorează aproximativ 5.000.000 de euro

„Proprietarul, indiferent cine este el si cu i s-a retrocedat, are voie sa construiasca pe un anumit numar de metri patrati. Prin acest proiect de hotarare i se fac cadou inca 15.000 de metri patrati construiti. Pur si simplu un cadou de la Consiliul General. Toti vecinii au voie sa construiasca intr-un regim de construire.Pentru acest proprietar in mod special i se face un bonus de 20% car einseamna 15.000 de metri patrati. E ca si cum i s-ar face cadou 5.000 de metri patrati construibili. E ca si cum i s-ar face cadou 5.000.000. de euro", susține Nicușor Dan.

Terenul pe care urmează să se contruiască poriectul imobiliar al familie Borcea are o istorie controversată care începe în 2016, odată cu trimiterea lui Neculai Onţanu în judecată de DNA pentru luare de mită. Fostul edil a fost acuzat că a acceptat promisiunea unor foloase materiale de la Cristi Borcea, beneficiar al unor drepturi litigioase, pentru ca în schimb să faciliteze procedura de retrocedare a mai multor terenuri din sectorul 2.

Unul dintre terenurile care au fost retrocedate a fost chiar cel pe care acum se dorește construirea ansamblului rezidențial cu blocuri de 14 etaje.

