Cristi Puiu, noi precizări după discursul controversat de la TIFF: Nu am refuzat să port mască. Oare oamenii din fruntea statului nu sunt acolo ca să ne servească pe noi, cetățenii? Atunci de ce există acest noi și voi? (VIDEO)

Regizorul Cristi Puiu a făcut precizări, într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, cu privire la discursul pe care l-a susținut vineri seară înaintea proiecției filmului său de la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF), discurs care a stârnit controverse în spațiul public. Cineastul a explicat că nu a refuzat să poarte masca de protecție, ci a cerut să poată face prezentarea fimului fără mască în condițiile în care exista o distanță considerabilă între el și spectatori. Totodată, Cristi Puiu a precizat că nemulțumirea sa se îndreaptă înspre tonul folosit de autorități și felul în care acestea impun respectarea regulilor în contextul epidemiei de coronavirus.

”Nu am refuzat să port mască. Discuția era legată de prezentarea filmului, intram cu mască în spațiul ăla, respectam regulile, ajungeam în fața ecranului și am întrebat dacă se poate să prezint filmul fără mască și mi s-a spus că nu. Nu doar eu am prezentat filmul fără mască, au prezentat filmul fără mască și alții și s-a putut în cazul lor. (...)

Port mască în absolut orice fel de spațiu închis, păstrez distanțarea socială, mă spăl pe mâini și nu pentru că mi-a spus-o domnul Raed Arafat, ci pentru că așa am învățat de la mama, în cei șapte ani de acasă. Povestea cu masca ține de respect față de mine însumi și respect față de semenii mei. Este foarte simplu”, a explicat Cristi Puiu.

Regizorul a criticat autoritățile pentru că poziționarea de tipul ”noi și voi” în acest context epidemiologic și a subliniat că oamenii ar trebuie să cultive mai mult solidaritatea.

”Mi se pare că dacă există această epidemie, și în mod evident există, atunci toți suntem afectați. Dacă toți suntem afectați, ar trebui să cultivăm solidaritatea, nu să ne comportăm în felul ăsta, noi și voi. De ce există acest noi și voi? Oare oamenii aleși în poziții înalte, în fruntea statului, nu sunt acolo ca să ne servească pe noi, cetățenii? Dacă există acest pericol al epidemiei, nu suntem cu toții expuși? Și atunci de ce tonul ăsta? Sau poate că este o chestie culturală, care ține de România și instinctul face să scoată rigla și să ne dea la palmă. Nu mi se pare corect ce se întâmplă. (...)

Oamenii vor să fie corecți, înțeleg lucrul ăsta. Dar pe de altă parte, felul în care a dispărut progresiv respectul pentru semenii tăi e extraordinar de prost. Și mi se pare și mai dureros că în momentul în care cineva exprimă o opinie care este contrară opiniei celorlalți, dintr-o dată este stigmatizat și pus la zid”, a mai spus Cristi Puiu.

Cristi Puiu a declarat vineri seara, în discursul de dinaintea proiecției fimului său "Malmkrog", la TIFF, că deși respectă toate regulile de protecție sanitară și distanțare, consideră că este „inuman” ca spectatorii să privească un film de 200 de minute purtând mască. Regizorul a criticat și abordarea autorităților în contextul pandemiei de coronavirus, precizând că tonul acestora este „inacceptabil”.

Discursul lui Cristi Puiu are loc chiar în ziua în care România a înregistrat cel mai mare număr zilnic de infectări cu noul coronavirus – 1.378, dar și un record negativ în privința deceselor. 50 de pacienți diagnosticați cu COVID-19 au murit într-un interval de 24 de ore, potrivit datelor anunțate de autorități.

