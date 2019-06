Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a achitat marţi pe fostul ministru de Interne Cristian David în dosarul în care acesta era acuzat că a primit 500.000 de euro pentru a interveni la prefectul judeţului Buzău, Cristinel Bîgiu. Sentinţa este definitivă.

În 2017, Cristian David a fost condamnat în primă instanţă la 5 ani de închisoare cu executare, iar la ultimul termen procurorul DNA ceruse pedeapsa maximă pentrua această infracţiune, dar completul de 5 judecători a decis acum achitarea ministrului.

