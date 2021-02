Cristian Diaconescu: În 2025, exploatarea hidrocarburilor din Marea Neagră va fi mai scumpă decât vânzarea / Legarea statului de drept de folosirea fondurilor UE se va aplica (VIDEO)

Cristian Diaconescu a subliniat că România trebuie să exploateze și să vândă resursele de hidrocarburi din Marea Neagră în următorii cinci ani. „Pentru că vor împinge atât de tare proiectul pe economia verde, încât în 2025 exploatarea din Marea Neagră, indiferent cum o faci, va fi mai scumpă decât vânzarea”, a explicat fostul ministru, miercuri, pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!”, unde a vorbit despre redresarea europeană post-Covid și despre legarea statului de drept de accesarea fondurilor UE.

