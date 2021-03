Cristian Diaconescu a vorbit, joi seară, în emisiunea "Dosar de Politician" despre provocările și abordarea pe care o are Ministerul Sănătății în contextul crizei sanitare actuale.

Președintele PMP a explicat că în acest moment autoritățile încearcă să găsească cele mai bune soluții, însă în contextul actual este aproape imposibil să se creeze o relație strânsă cu cetățenii.

"Sistemul de Sănătate este un sistem enorm, în care se investesc foarte mulți bani. În 2020, fondul de asigurări de sănătate a primit cam 9,2 miliarde ceea ce înseamna ca sistemul de contributivitate nu reușește să țină pasul, deci banii se centralizează. Ceea ce vedem public este un exercițiu de comunicare în care se încearcă să se explice ceva, în aceste moment de criză, care este de neexplicat: circulația banilor în relația cu moartea...Problema se pune ‘n-ați făcut spitale’, întrebarea e ‘n-au vrut sau s-au dus banii în altă zonă?’. Pentru câștigul politic ar fi vrut să facă, dar undeva s-au pierdut pe drum.

