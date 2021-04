Cristian Diaconescu (PMP), despre efectele crizei politice în pandemie: Au murit oameni. Nu se mai întâmplă nimic până când se liniștesc conflictele politice. Toate condițiile care au generat nenorociri, în sistemul de sănătate, sunt încă acolo (VIDEO)

Cristian Diaconescu, președintele PMP, a vorbit, miercuri seară, în emisiunea "Dosar de Politician", prezentată de Silviu Mânăstire, pe B1 TV, despre gravitate produsă de o eventuală destrămare a coaliției de guvernare în plină criză sanitară.

"Dacă nici situații de criza de un asemenea dramatism nu reușesc să-i facă sa aibă o abordare cât de cât matură, realmente nu știu ce aș mai putea spune. Au fost niște scandaluri, care n-au fost jocuri de presă, au murit oameni. Toate acestea rămân acum în stand-by, nu se mai întâmplă nimic până cand nu o să se hotărască cine și în ce fel. Discutam de majorități, dar nu de proiectul celui care vine ca Ministru al Sănătății.

Aș concentra tot tot efortul politic al partidelor pe ministrul Sănătății și pe fondul de Redresare și Reziliență. Aș lăsă totul pentru a le da un anume tip de sprijin.

Tu, în astfel de momente, când statele se bat pe bani, îți creezi lipsă de predictibilitate internă?! Cine-i vinovat, cine a comunicat, cine nu, contează foarte puțin la nivel european. Tu acum iți arunci în aer schema de negociere?

Toate lucrurile s-au oprit. Toate condițiile care au generat acele nenorociri, în sistemul de sănătate, sunt acolo, ca nu s-a întâmplat nimic în această perioadă", a spus Cristian Diaconescu.

