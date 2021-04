Cristian Diaconescu (PMP): Suntem singura țară din Europa Occidentală, în criză politică, în plină pandemie. În România mor oameni și de COVID-19 și din cauza dezorganizatorii (VIDEO)

Cristian Diaconescu, președintele PMP, a vorbit, miercuri seară, în platoul emisiunii "Dosar de Politician", prezentată de Silviu Mânăstire, pe B1 TV, despre criza politică care se prefigurează în România, în plină pandemie.

"În acest moment, suntem singura țară din Europa Occidentală, lovită de pandemie, într-o criză de acest gen [n.r. referitor la faptul că coaliția politică de guvernare s-ar putea destrăma]. Până și italienii, mai nervoși în politică, au reușit să-și facă un guvern de largă coaliție, condus de un fost șef al unei instituții europene, Mario Draghi. Toți se concentrează pe acestă criză. Armata americană din Europa este la cel mai înalt grad de alertă, din cauza mișcărilor de trupe ale Federației Ruse în preajma Ucrainei. Biden în cheamă pe Putin să aibă o discuție bilaterală. În egală măsură, în România mor oameni și de COVID-19 și din cauza dezorganizatorii. Cine conduce, cine guvernează, care este asumarea de fond care să conteze pentru noi, dincolo de majoritățile pe care și le acuză unul altuia?", a afirmat Cristian Diaconescu.

