Cristian Diaconescu a comentat, marți, în direct pe B1 TV, criticile lansate de Ambasada Rusiei în Republica Moldova la adresa Ambasadei României în Republica Moldova în marja Zilei Armatei Române. „Nu este o știre nu din vina celor care o transmit, ci având în vedere conținutul și exercițiul de manipulare care se încearcă”, a subliniat fostul ministru, care a amintit că peste Prut este campanie electorală, iar la finalul săptămânii vor avea loc „alegeri foarte importante”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.