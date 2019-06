Secretar de stat în Ministerul Sănătății: În România se distrug anual 100.000 de litri de plasmă

Cristian Grasu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat că în România se distrug anual între 72.000 şi 100.000 de litri de plasmă.

"Ce ne interesează în mod special este faptul că noi distrugem plasmă în fiecare an, multă. Că o distrugem este păcat, că mai şi plătim zece euro pe fiecare litru plasmă distrus este deja o problemă care ne pune în situaţia de gândi o metodă eficientă de a câştiga ceva din treaba aceasta. Adică, dacă am folosi această plasmă, în loc să o distrugem dintr-o dată, am economisi zece euro la fiecare litru de plasmă distrus şi înţeleg că sunt aproape 100.000 de litri care se aruncă şi se distrug. La nivel naţional, rapoartele noastre arată între 72.000 şi 100.000 de litri pe an. Facturi de distrugere de plasmă. (...) Eu vă spun ce informaţii am primit la Ministerul Sănătăţii acum doi ani", a afirmat Cristian Grasu, citat de Agerpres.

Asociaţia Română a Pacienţilor cu Imunodeficienţe Primare a solicitat adoptarea în regim de urgenţă a cadrului legislativ pentru înfiinţarea şi funcţionarea de centre pentru colectarea plasmei în vederea obţinerii produselor de acest tip, inclusiv imunoglobulină. Pacienții care au nevoie de acest medicament au fost afectați de o gravă criză în urmă cu doi ani, când medicamentele de acest tip au lipsit timp de aproape un an din România.

Ministerul Sănătății a publicat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice. Proiectul prevede, printre altele, înființarea de centre pentru colectarea plasmei, în vederea obţinerii produselor/medicamentelor de acest tip.