Cristian Pomohaci, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc fostului preot (VIDEO)

Cristian Pomohaci a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare. Fostul preot este acuzat de evaziune fiscală, după ce a închiriat 11 apartamente fără să plătească taxe şi impozite statului. Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ 150 de mii de euro.

Decizia definitivă pentru evaziune fiscală a fost dată de Curtea de Apel Târgu Mureş. Conform sentinţei, judecătorii au înlăturat aplicarea faţă de Pomohaci a obligaţiei de a nu părăsi teritoriul României. Aşa cum prevede legea, pe durata termenului de supraveghere, preotul cântăreţ trebuie să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate cu instituţiile din comunitate.

Pomohaci trebuie să presteze şi muncă neremunerată pe o perioada de 90 de zile în cadrul Primăriei Rebrişoara, din judeţul Bistriţa-Năsăud, sau în cadrul Primăriei Miercurea Nirajului, judeţul Mureş.

