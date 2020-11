Judecătorii din Chișinău au respins solicitarea fostului deputat Cristian Rizea – care a fost condamnat în România la 4 ani și 8 luni de închisoare – privind suspendarea anulării cetățeniei din Republica Moldova, astfel că acesta poate fi extrădat. Deși decizia magistraților de peste Prut nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel din Chișinău, ea este una executorie, fapt pentru care el ar putea fi adus în țară chiar în aceste zile în vederea executării pedepsei.

