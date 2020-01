Cristina Ţopescu a murit. Cristian Tudor Popescu a povestit de ce îl suna regretata jurnalistă

Cristian Tudor Popescu a scris un text în care îşi exprimă regretul privind moartea Cristinei Ţopescu. Gazetarul a povestit momentele profesionale pe care le-a împărătăşit cu fosta jurnalistă.

"Am lucrat cu Cristina la ProTV, spre sfârșitul anilor `90. Mi-a rămas în amintire dorința ei uriașă de a învăța continuu meserie. Discutam înainte de emisiune despre cum se face jurnalismul, după care, în direct, urma proba practică, fără menajamente – de două-trei ori i-au dat lacrimile, era foarte sensibilă.

De atunci, am rămas prieteni. Cristina Țopescu a fost un om fundamental bun și cinstit. Nu pot să cred că s-a sinucis. Dacă ar fi făcut asta, și-ar fi pus mai întâi câinii la adăpost, nu îi lăsa să moară de foame și de sete. Mă suna când avea o problemă profesională și îi era frică să nu greșească. Sau, pur și simplu, ca să stăm de vorbă, îi făcea bine.

Frică îi era și pentru tatăl ei, o presimțire a determinat-o să realizeze ultima emisiune-interviu cu Cristian Țopescu în care m-a rugat, cu cerul și pământul, să intervin telefonic. Mai întâi am refuzat, nu voiam să mai am de a face în vreun fel cu ultimul post de televiziune în care a lucrat Cristina, propagandizat până la vomă. Am acceptat după ce mi-a povestit cât de greu îi era să reziste acolo, cum era atacată constant de șefi ai postului că nu e „pe linie”. O voiau dată afară – n-au apucat, a plecat ea", a scris CTP pentru republica.ro.

Cristina Ţopescu avea 59 de ani și locuia singură în casa sa din Otopeni. Jurnalista a fost găsită moartă după ce vecinii au sunat la 112 pentru că nu o mai văzuseră de câteva săptămâni, iar mașina ei nu mai fusese mișcată din locul de parcare de ceva timp.