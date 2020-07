Cristian Tudor Popescu (CTP) reacționează după ce Andreea Esca a declarat că a avut COVID-19: „ Acum n-a mai fost profesionistă. A fost amatoare...”

Andreea Esca a declarant luni seara, în direct la Pro TV că a fost diagnositcată cu noul coronavirus. În familia știristei s-au mai îmbolnăvit și fiul Aris, dar și soțul în vârstă de 50 de ani, care a fost internat timp de mai multe zile la ATI. Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat după ce vedeta de la Pro a dat Trista veste. CTP este de părere că Andreea ar fi putut convinge orice persoană care nu crede în exista noului virus și nici a formelor grave de COVID-19.

Zvonurile potrivit cărora știrista de la Pro TV ar fi fost testate pozitiv pentru noul coronavirus au început să circule în urme cu câteva săptămâni. Andreea e declarant însă că a trecut prin momente de cumpănă și a preferat să vorbească despre experiența dureroasă doar când a ajuns acasă s-a putut liniști.

Andreea Esca, mărturii cutremurătoare din lupta cu COVID-19

Toți cei trei membrii ai familiei au fost internați la Spitalul Victor Babeș din Capitală. Cel care a prezentat primul simptomele specific bolii a fost soțul Andreei, Alexandre Eram, în vârstă de 50 de ani. Ulterior a fost testat fiul vedetei și a primit rezultat pozitiv.

Andreea a primit initial un rezultat negativ, simptomele și confirmarea infectării cu noul coronavirus venind mai târziu. Soțul Andreei a avut însă parte de momente grele în timpul internării în spital. Eram a fost mutat la secția de ATI, iar starea lui s-a înrăutățit. „ Aveam senzația că văd un film îngrozitor și îmi doream doar să se termine, să mă trezesc și să-mi spună cineva că nu a fost adevărat. Numai că, din păcate, situația se agrava. La un moment dat mi-a scris Alex un mesaj, pentru că nu mai putea să vorbească, și mi-a spus: nu știu ce să fac, mă simt rău, din ce în ce mai rău și mi se propune să fac această trasfuzie cu plasmă de la bolnavi, pentru că altfel va fi mult mai rău. Sigur că avea dubiile lui, pentru că e vorba de o transfuzie și te gândești la tot felul de lucruri, însă am spus da, da, spune da și hai să facem asta pentru că lucrurile se văd că nu merg înspre bine. Ceea ce s-a și întâmplat și am făct foarte bine că am făcut această alegere, pentru că a început să i se îmbunătățească considerabil starea de sănătate”, este doar o parte din povestea relatată de Andreea Esca la ProTV.

Cristian Tudor Popescu reacționează după declarațiile știristei

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat la scurt timp după difuzarea interviului cu Andreea Esca. Gazetarul este de părere că povestea personală a Andreei ar putea convinge orice pe oricine că virusul există și că este un pericol pentru toată lumea.Mircea Badea a primit un SMS, în direct, in timpul emisiunii. L-a citit şi nu i-a venit să creadă: Fake news

„O cunosc pe Andreea Esca de mai bine de 20 de ani. Am fost cablat cu ea în nenumărate emisiuni. N-am văzut-o niciodată așa cum am văzut-o în această seară. Andreea Esca este o profesionistă a știrilor care frizează mereu perfecțiunea. Acum n-a mai fost profesionistă. A fost amatoare, în sensul profund al rădăcinii acestui cuvânt, și anume acela de a iubi. Cred că Andreea Esca a salvat în această seară, fără să fie medic și preot, niște vieți și suflete prin ceea ce a spus și cum a spus”, a spus Cristian Tudor Popescu la Digi 24.

„Cred ca până și cei mai căpățânoși, ca să nu îi numesc altfel, dintre cei care refuză să creadă că există acest virus, au fost convinși. Nu poți să treci peste asta, oricât de manipulat și îndoctrinat ai fi!”, a continuat gazetarul, potrivit sursei citate anterior.