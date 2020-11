Cristian Tudor Popescu, despre deciziile autorităților în criza COVID-19: „Util era lockdown, dar nu acum, ci în urmă cu o lună”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat modul de acțiune al autorităților române în contextul pandemiei de COVID-19, acuzând ezitarea acestora de a lua măsuri mai dure, dar eficiente. În plus, jurnalistul spune că Guvernul Orban are pe conștiință multe dintre decesele de coronavirus din țara noastră.

Cristian Tudor Popescu, despre deciziile autorităților în criza COVID-19

CTP a criticat autoritățile după carantina parțială anunță joi, 5 noiembrie, spunând că decizia extremă, lockdown-ul, trebuia luată cu o lună în urmă.

„Util era lockdown, închidere totală, dar nu acum, ci în urmă cu o lună. Închideai tot, țineai o lună. Ce e acum arată așa: ni se prezintă de autorități ceva ce are blană, are coadă, are două urechi, face miau miau, dar nu-i spune pisică. Acum o lună ar trebui să se închidă tot. Se știa matematic, epidemiologic, unde se va ajunge, Problema nu e cea faci, ci când faci. Pierderi oricum există. Să retezi coada pisicii, despre asta este vorba. Nu avem o alternativă în care să nu se producă pierderi de orice fel”, a spus CTP la DIGI24.

În plus, gazetarul a mai menționat că Guvernul Orban are pe conștiință mai multe decese cauzate de COVID-19, atât din rândul oamenilor simpli, cât și din rândul cadrelor medicale aflate în prima linie a luptei cu pandemia.

„Acest lucru trebuia asumat de guvernare acum o lună de zile. S-a văzut că asta dă rezultate. E singurul medicament, vaccin, care dă rezultate în momentul de față.

Nu putem judeca acum ce trebuia făcut. În situația de față se produc pierderi economice și pierderi de vieți omenești. Guvernul poate să-și pună pe conștiință niște oameni care au pierdut viața. Nu doar pentru cei care au murit de Covid, ci și pentru medici.

Unii au murit de Covid, alții vor muri de epuizare. Oamenii nu mai rezistă, ăștia sunt. Ne aflăm în această situație cât se poate de proastă. Mai bine iei o măsură dură, decât să o amețești.", a mai declarat CTP.

Raed Arafat: Noi nu am închis tot, ci doar activitățile în care era riscul mai mare

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a vorbit vineri, pentru B1 TV, despre noile măsuri ce vor intra în vigoare începând de luni.

„Vom avea creșteri continue până ajungem la un platou. Nu mă aștept că dacă s-au luat măsurile luni, marți o să vedem o schimbare. Poate va fi o parte din efectele de acum 14 zile. Poate ele vor limita creșterea, dar vom avea timp pentru ca noile măsuri să producă efecte. Nu vreau să speculez cifre, că e greu de prezis. O să vedem și depinde de modul în care cu toții acționăm. E nevoie ca fiecare individ să acționeze responsabil și să înțeleagă rolul său. Nu e rolul autorităților, nu e numai rolul unor persoane, ci e rolul nostru al tuturor.

Piețele în spații închise vor fi închise, nu și cele din spațiile deschise. Mallurile sunt altfel decât piețele agroalimentare. Modul de cumpărare, cum sunt puse magazinele, contactul care se desfășoară. În piață riscul e mai mare dacă spațiul e închis. Vorbim și de o balanță de impactul economic și impactul sanitar. Deci nu am ajuns la un lockdown total. Noi nu am închis tot, ci activitățile unde s-a considerat că e contact intens și risc de contaminare, mai ales că în unele zone nu se poartă corect masca. Se văd în poze oamenii cum nu poată corect masca, sub nas, că plătesc cash. E risc de răspândire.

Noi continuăm să luăm măsuri și local. Măsurile de carantinare nu sunt desființate. Dacă în unele zone se crește foarte mult și DSP ajunge la punctajul de peste 60 în metodologia sa, se poate impune și acum carantinarea zonei. Deci se pot lua măsuri suplimentare în zone afectate mai grav”, a preciat Raed Arafat.

Vineri, România a ajuns la 287.062 de infectări și 7.663 de decese provocate de coronavirus. În această zi, țara noastră a depășit pragul de 10.000 de noi îmbolnăviri.