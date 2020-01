Cristian Tudor Popescu şi Mircea Badea, în RĂZBOI. Realizatorul Antena 3 l-a ÎNJURAT pe gazetar

Cristian Tudor Popescu şi Mircea Badea se află în centrul unui conflict început pe reţelele de socializare. Mai întâi, gazetarul a lăsat de înţeles că regretata Cristina Ţopescu ar fi fost supusă unor presiuni nejustificate pe vremea în care lucra la postul familiei Voiculescu.

La puţin timp distanţă, Mircea Badea a reacţionat. Şi a făcut-o în stilul lui.

"O presimțire a determinat-o să realizeze ultima emisiune-interviu cu Cristian Țopescu în care m-a rugat, cu cerul și pământul, să intervin telefonic. Mai întâi am refuzat, nu voiam să mai am de a face în vreun fel cu ultimul post de televiziune în care a lucrat Cristina, propagandizat până la vomă. Am acceptat după ce mi-a povestit cât de greu îi era să reziste acolo, cum era atacată constant de șefi ai postului că nu e „pe linie”. O voiau dată afară – n-au apucat, a plecat ea.

Scriu aceste rânduri pentru că tristețea însinguratei morți a Cristinei s-a amestecat cu furia. La zisa televiziune au apărut șefi și trepăduși care au „mărturisit” despre ce bună era Cristina. Și cât sunt de afectați de dispariția ei... Chiar și după 30 de ani de gazetărie trebuie să mai învăț că fățărnicia nu are niciodată margini. Oare o pătrunde și până acolo unde e acum Cristina?", sunt rândurile scrise de CTP pe republica.ro, în care, cel mai probabil, face referire la Antena 3.

Cum a reacţionat Mircea Badea?

"Uite CTP, cum facem, ca sa stai linistit si sa nu te mai zvarcolesti aiurea: in cazul (putin probabil) in care o sa crapi inaintea mea, iti promit ca n-o sa am niciun cuvant bun despre tine. Ok? Mars!", a postat Mircea Badea pe Facebook.

Cristina Țopescu ar fi murit în jurul Anului Nou. În stomacul acesteia au fost găsite tablete medicamentoase, susțin surse citate de B1 TV. Trupul neînsuflețit al Cristinei Țopescu a fost găsit duminică seară, în locuința ei din Otopeni. Alarma a fost dată de o vecină care nu o mai văzuse de trei săptămâni. Femeia a spus că maşina jurnalistei nu mai fusese mişcată de multă vreme.