Cristina Tarcea nu și-a depus candidatura pentru un nou mandat la șefia ÎCCJ: 'Răspunsul diplomatic ar suna la maniera «am obosit». Răspunsul sincer sună la modul...' (VIDEO)

Cristina Tarcea, președintele în exercițiu al Înaltei Curți de Casație și Justiție, a anunțat că nu și-a depus candidatura pentru un nou mandat la șefia Curții Supreme, dat fiindcă „a obosit”.

„Răspunsul diplomatic ar suna la maniera: 'am obosit'. Răspunsul sincer sună la modul: 'în calitate de preşedinte al Înaltei Curţi, din păcate, trebuie să relaţionezi cu persoane din afara sistemului de Justiţie şi din afara Înaltei Curţi. Ce am văzut, ce am trăit şi ce am simţit m-au făcut să-mi fie extrem de dor să trăiesc printre oameni obişnuiţi, cu foarte mult bun simţ, cu foarte multă onestitate şi cu mai puţină imaginaţie. Ăsta e răspunsul sincer. (...)

Tot atacul la care a fost supusă Curtea Supremă m-a făcut de foarte mult timp să meditez la ideea dacă mai merită sau nu să îmi duc în continuare mandatul. Şi am spus că da, trebuie să lupt să-mi termin mandatul pentru a demonstra că plec când vreau eu şi nu când vor alţii'", a explicat Cristina Tarcea, potrivit dcnews.ro.

