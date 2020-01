Cristina Țopescu ar fi murit în jurul Anului Nou. În stomacul acesteia au fost găsite tablete medicamentoase, susțin surse citate de B1 TV.

Trupul neînsuflețit al Cristinei Țopescu a fost găsit duminică seară, în locuința ei din Otopeni. Alarma a fost dată de o vecină care nu o mai văzuse de trei săptămâni. Femeia a spus că maşina jurnalistei nu mai fusese mişcată de multă vreme.

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 21.39, duminică seară.

