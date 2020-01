Cristina Țopescu a murit. Jurnalista nu mai fusese văzută de 3 săptămâni. Ministrul de Interne: „Este prea devreme să ne pronunţăm la variante, inclusiv sinuciderea sau un infarct, comoţie cerebrală” (VIDEO)

A murit Cristina Țopescu! Jurnalista ar fi murit de câteva zile, însă apelul către 112 a fost făcut abia duminică seară, de o vecină care nu o mai văzuse de mult timp, informează B1 TV. Moartea ei a venit ca un trăznet pentru apropiaţi. Trupul neînsufleţit al jurnalistei a fost dus la Serviciul de Medicină Legală, iar luni se va face necropsia pentru a stabili cauzele decesului. Ministrul de Interne a anunţat că pe trupul prezentatoarei TV nu au fost găsite urme de violenţă.

Trupul neînsuflețit al Cristinei Țopescu a fost găsit duminică seară, în locuința ei din Otopeni. Alarma a fost dată de o vecină care nu o mai văzuse de trei săptămâni. Femeia a spus că maşina jurnalistei nu mai fusese mişcată de multă vreme. Iar lângă locuinţa realizatoarei TV a văzut un câine mort, ceea ce a speriat-o.

