Jurnalista Cristina Țopescu, fiica comentatorului sportiv Cristian Țopescu, s-a stins din viață la vârsta de 59 de ani.

Aceasta a fost găsită decedată în casa sa, după ce o vecină a alertat autoritățile, motivând că nu a mai fost văzută de trei săptămâni.

Aceasta locuia singură, iar în casă au mai fost găsiți 3 câini morți, conform primelor informații, potrivit știrileprotv.ro. Alți 5 câini au fost găsiți în viață.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.