Trupul neînsuflețit al Cristinei Țopescu va fi depus miercuri, la cimitirul Bellu, astfel că toți cei care au iubit-o și admirat-o pe jurnalistă îi pot aduce un ultim omagiu. Joi, Cristina Țopescu va fi incinerată, dupa cum ar fi fost chiar dorința ei. Apropiații spun că jurnalista și-a dorit mereu să devină una cu marea și le-ar fi spus că, atunci când va pleca, cenușa să îi fie aruncată în valuri. Alegerea Cristinei nu este, însă, acceptată de Biserica Ortodoxă.

