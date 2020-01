Cristina Țopescu era supărată că veterinarul brutaliza câinii. Medicul, acuzat că a „terorizat-o și șantajat-o” pe jurnalistă. Cum răspunde acesta (VIDEO)

În ultimul său mesaj, Cristina Ţopescu era extrem de îngrijorată pentru soarta câinilor săi. Şi asta pentru că medicul veterinar la care ar fi apelat s-ar fi purtat extrem de brutal cu aceştia. Ba mai mult, pe numele acestui veterinar ar exista inclusiv plângeri penale din partea iubitorilor de animale, pe motiv că le maltrata când erau aduse la tratament, informează B1 TV.

„În ultima discuție cu Cristina, nu mi-a vorbit despre o plângere. Am întrebat-o dacă e dispusă să fie martor într-un proces colectiv împotriva autorităților statului și modului ilegal și brutal în care gestionează problema câinilor și a fost de acord. Pe Cristina am cunoscut-o într-o circumstanță nefericită. Ea sterilizase câini de pe domeniul public din Tunari, îi hrănea. Din păcate, Consiliul Local Tunari nu și-a îndeplinit obligațiile legale, nu a gestionat acești câini cum e prevăzut în lege. În comuna Tunari nu e amenajat un adăpost pentru câinii fără stăpâni. Consiliul Local a încheiat un contract ilegal cu acești hingheri Istrate, care hingherește în toată România și terorizează iubitorii de animale. El capturează câini pe care oamenii nu și-i mai pot recupera, că nu mai știu de unde și chiar dacă află unde au ajuns, nu-i mai găsesc fie pentru că au fost uciși în aceeași zi sau au fost abandonați în altă parte”, a declarat, pentru B1 TV, Ioana Rosenberg, activistă pentru drepturile animalelor.

