Criza coronavirusului. Până la ce dată ar putea fi prelungită starea de urgență în România

Președintele Klaus Iohannis a emis, în 16 martie, decretul privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul țării pentru o perioadă de 30 de zile – într-o încercare de a limita răspândirea coronavirusului – iar situația extraordinară se încheie marți. Cu toate acestea, șeful statului a anunțat încă de săptămâna trecută că starea de urgență va fi prelungită, astfel că mai rămâne doar să emită decretul, iar aceasta va fi extinsă oficial până la jumătatea lunii mai.



Până la ce dată ar putea fi prelungită starea de urgență în România





Există toate premisele ca starea de urgență să fie prelungită până la jumătatea lunii mai. Președintele României făcea această precizare în 6 aprilie, la capătul unei întrevederi desfășurate cu premierul Ludovic Orban, dar și cu o serie de miniștri din Guvern, cu atribuții relevante în lupta cu pandemia de COVID-19: Florin Cîțu (Finanțe Publice), Marcel Vela (Interne), Nicolae Ciucă (Apărare), Virgil Popescu (Economie, Energie și mediul de afaceri), Violeta Alexandru (Muncă). La întâlnire lua parte și Raed Arafat, secretar de stat în MAI și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență.

„Am dorit împreună să tragem primele concluzii, să vedem cum au fost puse în practică măsurile decise prin decret și prin Ordonanțele Militare. Am evoluat impactul acestor măsuri și cum trebuie conduse lucrurile în următoarele săptămâni. O primă concluzie ar fi că, în comparație cu alte țări, creșterea numărului de persoane afectate nu a fost așa mare cum am observat, de exemplu, în Italia sau Spania. Acest lucru vine din faptul că noi, din timp, am luat măsuri foarte ferme.

Trebuie să vă avertizez că nu e momentul să ne relaxăm. În niciun caz nu e momentul să nu mai respectăm indicațiile autorităților. Toți experții, toți medicii ne spun că evoluția epidemiei depinde de modul în care respectăm indicațiile autorităților. Dacă respectăm indicațiile, evităm contactul și așa mai departe, e posibil să nu avem o creștere foarte mare. Altfel, e posibil să ajungem în scenarii cum am văzut în țările menționate. E clar că nu suntem încă la vârful epidemiei și în niciun caz nu e momentul să ne relaxăm. Să fim atenți, să nu fim panicați și să respectăm indicațiile autorităților.

Trăgând linie, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgență. Am cerut Guvernului să vină cu propuneri pentru a fi incluse în decret. Săptămâna acesta elaborăm textul, iar la începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret, prin care voi prelungi starea de urgență cu încă o lună.Această perioadă este absolut necesară pentru a ține evoluția epidemiei sub control”, declara președintele Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Criza coronavirusului: România, 6.300 de cazuri de COVID-19 și 318 decese





Potrivit celui mai recent bilanț – cel de duminică, autoritățile române au confirmat la nivel național 6.300 de infecții cu coronavirus, cu primul caz diagnosticat în 26 februarie, în persoana unui tânăr din Gorj. Dacă 852 de pacienți au fost declarați vindecați și, prin urmare, externați, alți 204 erau internați în secțiile de terapie intensivă din țară.

Totodată, numărul deceselor în rândul persoanelor confirmate cu COVID-19 la nivel național a ajuns la 318, luni, când Grupul de Comunicare Strategică a anunțat alte patru decese.