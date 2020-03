Protest spontan, miercuri, la Maternitatea Elena Domana din Iași, pe fondul crizei provocate de pandemia de Covid-19. Cadrele medicale reclamă că nu au echipament de protecție, iar la spital le-a fost trimisă o gravidă suspectă de coronavirus.

Medicii mai reclamă și faptul că spitalul lor nu era de gardă, iar pacienta suspectă de Covid-19 trebuia trimisă ă fie trimisă către Maternitatea Cuza Vodă.

'Cu pandemia nu te lupți cu bucățele. Este nevoie de măsuri clare, acoperitoare, iar în acest moment nu mai vorbim despre zone roșii sau galbene, ci pur și simplu de pacienți care ajung la spital și sunt suspecți de coronavirus', a declarat medicul Tudor Ciuhodaru pentru B1 TV.

