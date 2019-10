CRIZA EXAMENULUI DE REZIDENŢIAT. Studenţii la Medicină intră în grevă japoneză şi sunt pregătiţi de proteste

Studenții la Medicină au intrat, vineri, în grevă japoneză și spun că sunt pregătiți să organizeze proteste în urma scandalului privind amânarea examenului de rezidențiat, din cauza faptului că nu avem ministru al Educației.

"Desi am fost in contact cu reprezentanti ai tuturor institutiilor implicate si ni s-au promis solutii, acestea nu au aparut, fiind doar o tragere de timp pana la agravarea problemei, ceea ce am prevestit ca se va intampla si s-a intamplat in urma motiunii de cenzura.

TRAGEDIE ÎN MUZICĂ! ADIO, RONA HARTNER! CU REGRET VĂ ANUNȚĂM CĂ…



Nu este normal sa afectam viata a mii de absolventi, care isi doresc sa isi construiasca o cariera in Romania si sunt blocati doar pentru ca examenul de care ei depind a devenit subiectul unei dispute politice.



Sunt multe probleme cu acest examen, pentru care vom continua sa luptam in viitor, de la bibliografia deficitara pana la numarul scazut de locuri anuntat pana in acest an, insa este inadmisibil pentru Romania anului 2019 sa nu isi asume niciun minister organizarea acestuia, ducand deja la o amanare.

IRINA LOGHIN ÎN STARE DE ŞOC! FUEGO A PĂŢIT-O! FANII SUNT DEVASTAŢI (GALERIE FOTO)



Incepand de astazi, demaram greva japoneza, fiind pregatiti sa organizam proteste in cazul in care Guvernul nu va avea o pozitie pe aceasta tema in urma sedintei de astazi", a declarat presedintele Federatiei Asociatiilor Studentilor in Medicina din Romania, Teodor Cristian Blidaru, citat intr-un comunicat de presa, potrivit ziare.com

Amintim că examenul de rezidențiat a fost amânat pentru data de 8 decembrie, din cauza faptului că nu avem minitru al Educației. Rămâne de văzut dacă data rămâne bătută în cuie, ținând cont de faptul că Guvernul Dăncilă a picat, joi, la moțiunea de cenzură.

RUGĂCIUNI PENTRU HORIAN MOCULESCU! ANUNȚUL MORȚII A FOST ÎN MIEZ DE NOAPTE! DOAMNE, CE TRAGEDIE