Presiune pe ambulanțele din Capitală. Un număr de 20. 675 de persoane au solicitat o salvare de la începutul lunii octombrie (VIDEO)

Numărul mare de cazuri de COVID-19 din ultimele două săptămâni a creeat probleme și pentru personalul de pe ambulanțe, care trebuie să decidă ce pacienți au prioritate. Ambulanțele oferă în continuare servicii medicale tuturor persoanelor care au nevoie, dar și cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus. În luna septembrie, 43. 865 de persoane au solicitat intervenția ambulanței, iar din data de 1 octombrie 20.675 de oameni au avut nevoie de intervanția salvării, între aceștia fiind incluse și persoane bolanve de COVID-19.

„Îmi este greu să vă spun câte persoane au fost transportate la spital, dar pot să vă spun că este un număr foarte mare de persoane care au primit ajutorul Serviciului de Ambulanță București Ilfov. Luna trecută vorbim de 43.865 de persoane, iar până ieri erau 20.675 de persoane, din data de 1 octombrie. Când vorbesc de aceste infervenții nu vorbim doar de cazuri de COVID-19. Serviciul de Ambulanță intervine în continuare în orice fel de situații, de cod roșu, îngrijiri la domiciliu, altele decât acele infecții de coronavirus ”, a explicat Alice Grasu, manager Serviciului de Ambulanță București – Ilfov, pentru B1 TV.

Întrebată cum se realizează triajul pacienților care au nevoie de o salvare la domiciliu, Alice Grasu a explicat faptul că întotdeauna vor avea prioritate urgențele.

„Întotdeauna au urgența de cod roșu, apoi urgența de cod galben va avea prioritate. Acele solicitări pentru persoane care prezintă semne și simptome minore, dar care sugerează infecția cu COVID-19 vor fi tratate ca și consultații la domiciliu, sigur vor ajunge la test, dar mai greu pentru că sunt multe solicitări”, a adăugat ea.

În contextul exploziei de cazuri de COVID-19 din București, managerul Serviciul de Ambulanță București – Ilfov a ținut să precizeze faptul că numărul solicitărilor este unul mare, dar și că se pierde timp important pentru echiparea și dezechiparea personalului.Veste-șoc despre Liviu Dragnea! A paralizat în spatele gratiilor

„Numărul solicitărilor pentru recoltare este foarte mare, pe de altă parte, pentru a merge la astfel de solicitări echipejele trebuie să fie echipate corespunzător, pentru protecția echipajelor. Se pierde timp important cu echiparea și dezechiparea perosnalului, dar și cu dezinfectarea ambulanțelor și aparaturii. La aceste cazuri nu se face doar recoltare pentru teste și se efectuează și consultații”, a decalarat ea.

Întrebată cum de a fost posibil ca mai mulți pacienți să fie transportați cu aceeași salvare, Alice Grasu, manager Serviciului de Ambulanță București – Ilfov a explicat:

„Vorbim de acele transporturi neasistate ale pacienților asimptomatici sau cu simptomatologie minoră, pacienți care în mod normal nu prezentau niciun fel de risc, și care trebuiau transportați în condiții de siguranță, așa cum s-a și făcut acest lucru, la Spitalele de ROL 1, pentru a fi evaluate conform legii. Toți pacienții aveau test pozitiv pentru COVID-19. Noi facem la Serviciul de Ambulanță București Ilfov și recoltarea de la domiciliu, în baza listelor date de la DSP, altele decât cele venite prin 112”, a precizat ea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.