Cronica unui faliment anunțat: Tarom costă 4,6 euro pe secundă și are un șef la nouă oameni

Tarom pierde 4,6 euro pe secundă. Dezvăluirea aparține lui Ștefan Etveș, realizatorul emisiunii „Drumurile Noastre". În primele 6 luni ale anului în curs, compania de stat a înregistrat pierderi de 32 de milioane de euro.

Managementul defectuos în cadrul instituțiilor de stat se manifestă în toată splendoarea la Tarom, unde există un șef la 9 angajați. În total, 200 de directori la 1.800 de angajați.

„Se pierd 16.600 de euro pe oră, adică 277 de euro pe minut, adică 400.000 de euro pe zi. Noul șef Tarom pus de către ministrul Transporturilor Lucian Bode în fruntea operatorului aerian se plânge că nu poate face nimic. Ce să mai faci, când la Tarom se cântă prohodul?", a declarat jurnalistul pentru B1 TV.

Ștefan Etveș, realizatorul emisiunii „Drumurile Noastre", spune că se încearcă ascunderea sub preș a falimentului companiei aeriene de stat.

„Pe ei nu-i interesează ca Tarom să funcționeze. Pentru ei, Tarom e un butoi cu pulbere în Ministerul Transporturilor. Fondul de salarii la Tarom înseamnă 3 milioane de euro pe lună. Posturile restructurate nu vor fi între 400 și 500, ci între 600 și 800. Dacă vrem să mai trăiască, Tarom trebuie să scoată din sacul acela spart încă 500.000 de euro pentru planul de restructurare, care peste o lună trebuie depus la Comisia Europeană, pe 20 august. Tarom atârnă de un ajutor de stat", a declarat Etveș pentru B1 TV.

