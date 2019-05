EXCLUSIV ONLINE // Scandal fără precedent declanșat de un grup maghiar în plină campanie electorală. Cel mai probabil afectați de lipsa de interes a maghiarilor din România pentru alegerile europarlamentare, o grupare rămasă deocamdată "anonimă" a făcut un gest incalificabil, provocând o reacție din partea românilor.

Concret, iniţiativa Primăriei Dărmăneşti din judeţul Bacău de a inaugurare a "Solei" eroilor români căzuţi în Primul şi Al Doilea Război Mondial înhumaţi în Cimitirul Internaţional al Eroilor - Valea Uzului s-a lovit de un gest condamnabil şi reprobabil al ”unui grup de activiști anonimi” din comunitatea maghiară.

Aceştia au profanat cimitirul şi au acoperit crucile cu saci negri de gunoi lipiţi cu bandă adezivă. Fotografiile au fost imediat postate de un grup de inițiativă maghiar pe site-ul erdely.ma, loc unde autorităţile române sunt acuzate ”amplasare ilegală” a crucilor românești.

Crucile au stat cu pungile de gunoi ore bune, acestea fiind curățate abia vineri în jurul prânzului.

Cimitirul Valea Uzului e amplasat la granița dintre județele Harghita și Bacău, iar în acesta se află atât mormintele eroilor români, cât şi cele ale eroilor maghiari, dar și italieni și ruși.

Primăria Dărmăneşti a amânat inaugurarea pentru o dată ce va fi anunţată ulterior.

Contactat de B1.ro, primarul din Dărmăneşti, Constantin Toma, a condamnat acţiunea "grupului de activişti" de a ataca un loc ce are o asemenea solemnitate pentru cinstirea eroilor românilor şi a precizat că el a anunţat toate autorităţile de la premierul Dăncilă, la Ministerul de Interne, la Ministerul Apărării Naţionale, la Jandarmeria Română, Poliţia Română, cât şi cele locale precum Prefectura sau Consiliul Judeţean Bacău.

Primarul Constantin Toma a subliniat că între comunitatea maghiară şi cea românească nu a existat nicio tensiune până în prezent şi nici acest eveniment de inaugurare nu s-a lovit de vreo ameninţare care să pună în pericol acest eveniment. Edilul a dat asigurări că terenul pe care este amplasat monumentul şi crucile aparţine Primăriei Dărmăneşti.

Acesta a arătat că poliţia demarează în prezent o anchetă pentru a găsi vinovaţii şi a stabili felul în care s-au desfăşurat evenimentele. El a dat asigurări că iniţiativa primării va fi dusă la îndeplinire indiferent de profanare sau de opoziţia unor persoane.

Constantin Toma a arătat că Primăria nu se poate ocupa de paza cimitirului, acest lucru fiind în atribuţiile altor instituţii ale statului.

B1.ro a luat legătura şi cu ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, care ne-a transmis că secretarul de stat Nicolae Nasta se ocupă personal de evenimentele de la Dărmâneşti, iar MApN va ieşi cu o reacţie pe acest scandal.

Liviu Dragnea a reacţionat la rândul său, în timpul unui eveniment la care a participat la Topoloveni în Argeş, şi a îndemnat la cumpătare şi înţelepciune până instituţiile statului vor lămuri ce s-a întâmplat.

"Acolo toate instituțiile trebuie să lămurească...Să nu sărim așa, e foarte ușor să punem gaz pe foc și eu niciodată n-am făcut asta. Instituțiile statului (...) trebuie să se așeze la masă în zilele următoare pentru a stabili, în primul rând, revizuirea. Acolo este o dispută între două localități care își dispută un teren. Unii spun că pe un cimitir existent au venit și au pus niște cruci și spun că e profanare de morminte, alții spun că e terenul lor...Problemele astea nu se rezolvă așa. Acestea sunt chestiuni cu simbolistică foarte mare și trebuie foarte multă cumpătare și înțelepciune. Toată lumea trebuie să se așeze la masă, să vadă care este de fapt hotarul”, a spus Dragnea.

