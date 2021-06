Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri seară pentru B1 TV, în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, că Ministerul pe care îl conduce va trece printr-o reorganizare, astfel încât posturi vacante să fie desființate, iar din cele rămase, în proporție de 50% vor fi transformate pentru debutanți:

“Este și la solicitarea premierului într-un fel și într-un alt fel noi nu am propus o reorganizare a ministerului la început, pentru că eu nu cred că în două, trei săptămâni poți să afli într-o instituție ce se întâmplă. Îți trebuie ceva timp să vezi structurile de specialitate unde își fac treaba, unde nu și unde ar trebui eficientizate.

Noi am venit cu proiectul de reorganizare undeva la sfârșitul lunii mai, e în transparență decizională, cum expiră termenul legal o să promovăm hotărârea de guvern, vom desfința posturi vacante. Din cele rămase, jumătate vrem să le transformăm în posturi pentru debutanți. Astăzi un tânăr absolvent pe care totuși ministrul are răspunderea să aducă oameni în sistem cu aer proaspăt, care nu va fi șef de serviciu imediat. Astăzi nu avem funcțiid e debutanți în Ministerul Dezvoltării. Există această răspundere de a aduce aer proaspăt în instituție”, a declarat Cseke Attila.

