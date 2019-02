SCANDAL ÎN JUSTIȚIE. CSM dă asigurări că apără magistrații / Baltag (judecător CSM): OUG nu s-a discutat pentru că ''parte din noi s-au opus'' / Danileț: Membrii Consiliului au refuzat să ne apere, deci trebuie revocați (VIDEO)

Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat că va dezbate luni efectele Ordonanței de Urgență pe Justiție, recent adoptată de Guvernul PSD-ALDE.

”Luni, 25 februarie 2019, orele 10, se va întruni şedinţa Plenului având ca unic punct pe ordinea de zi dezbaterea efectelor adoptării OUG nr.7/2019, din perspectiva demersurilor necesare a fi întreprinse. Consiliul Superior al Magistraturii asigură, pe această cale, atât corpul magistraţilor, cât şi opinia publică de preocuparea sa constantă pentru consolidarea statutului funcţiei de judecător şi procuror, necesară protejării efective a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor”, a transmis CSM printr-un comunicat.

În ciuda asigurărilor date de CSM că e preocupat constant de soarta magistraților, se pare că lucrurile nu au stat chiar așa în ultima ședință de plen a Consiliului. Cel puțin așa susține judecătoarea Gabriela Baltag, membru al acestei instituții. Într-o intervenție pentru B1 TV, Baltag a precizat că această OUG, care a stârnit atâtea controverse, nu a fost nici măcar analizată în plenul CSM deoarece pur și simplu unii membrii au refuzat suplimentarea ordinii de zi a ședinței.

”Cu o zi înainte de adoptarea actului (OUG 7), noi am fost înștiințați de acest demers. Nu aveam de unde să știm când va fi adoptat. În cursul dimineții de marți( (chiar ziua în care a fost adoptată OUG 7), când am avut ședința de plen, pe ordinea de zi au fost foarte puține puncte, dat fiind necesitatea deplasării unora dintre noi la ședințele de bilanț. Înainte de a fi deschisă ședința plenului, președintele CSM a pus în discuție dacă trebuie, dată fiind urgența, suplimentată ordinea de zi pentru a putea avea discuții pe marginea acestui act normativ. Vreau să vă spun că parte importantă din membrii plenului Consiliului, judecători și procurori, s-au opus suplimentării ordinii de zi. Deci a fost imposibil ca noi măcar să luăm în discuție acest act normativ, pentru că parte din membrii plenului s-au opus suplimentării ordinii de zi. Aceasta este realitatea. Din acest motiv, plenul CSM n-a putut da niciun aviz, pentru că parte din noi s-au opus suplimentării ordinii de zi”, a insistat Gabriela Baltag, într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, în emisiunea jurnalistei Sorina Matei.

