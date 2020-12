CTP, reacție la scandalul unde arbitrul Sebastian Colțescu este acuzat de rasism: „A-l acuza de rasism pe acest domn e prea mult şi prea nobil pentru persoana lui. E vorba de meltenism, de ghiolbănie!”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat la scandalul momentului, în care arbitrul Sebastian Colțescu este acuzat de rasism, după ce marți seară, în meciul PSG – Istanbul Başakşehir, din ultima etapă a fazei grupelor Ligii Campionilor, a avut un comentariu catalogat drept rasist.

În stilul caracteristic, CTP a reacționat cu acuzații dure la adresa arbitrului român, fiind convins că Sebastian Colțescu este un „cetățean al Românichii, nu al României”

Într-un comentariu făcut în exclusivitate pentru prosport.ro, jurnalistul a declarat:

„A-l acuza de rasism pe acest domn Colţescu e prea mult şi prea nobil pentru persoana lui. E vorba de meltenism, de ghiolbănie! El este un cetăţean al Românichii, nu al României.

Ceea ce numesc oficialii occidentali sau politicienii rasism este pură ghiolbănie a acestui personaj. Pe deasupra, este nedumerit, ca şi destui alţi cetăţeni ai Românichii, de ce se întâmplă aceste lucruri acum, de ce se face atâta zarvă, de ce tot tapajul acesta”, spune CTP.

„Înţeleg că există o scuză că nu ar fi putut să identifice jucătorul altfel. Cum să nu poată identifica un arbitru un membru al unei echipe? Cum să nu-l poată identifica altfel?

Este inacceptabil să nu ai cultura, indiferent de convingerile tale şi indiferent dacă eşti un ghiolban în Românica, nu în România, de adresare şi de identificare! Vorbim totuşi despre un arbitru de Champions League! Eşti obligat să ai această minimă cultură.Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Să vă mai spun ceva. Aţi observat că el a vorbit româneşte, nu a vorbit în engleză sau franceză? De ce? Turca nu îi puteam cere să o cunoască, dar engleza e o limba oficială şi e limba utilizată în UEFA Champions League. Chiar şi cei de la Başakşehirspor i s-au adresat lui în engleză. De ce a vorbit româneşte? Pentru că s-a gândit că nu va înţelege nimeni. În subconştient a crezut că vorbind în limba lui şi a lui Haţegan nu îl va auzi nimeni şi nu îl va înţelege. A vrut să se ascundă”, a concluzionat gazetarul, blamându-l pe antrenorul român.

UEFA a anunţat că va efectua „o anchetă aprofundată” după oprirea meciului dintre PSG și Istanbul Başakşehir.

Amintim, în minutul 16 al partidei, arbitrul Sebastian Colţescu i-a cerut centralului Ovidiu Hațegan să îi acorde un cartonaș galben antrenorului secund al formaţiei Istanbul Bașakșehir, pentru proteste după un fault comis pe teren.

Arbitrul român a folosit formula ”ăla negru” pentru a-l identifica pe antrenorul camerunez Pierre Achille Webo. Replica a fost auzită de acesta, care s-a arătat scandalizat. Echipele s-au retras de pe teren, la scorul de 0-0.

„Rasismul şi discriminarea, sub toate formele, nu îşi au locul în fotbal”, a precizat UEFA într-un comunicat de presă postat pe Twitter, precizând că meciul să fie reluat miercuri seară, cu alți arbitri.

Și Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, a avut o primă reacție la derapajul lui Sebastian Colțescu, cerând „măsuri dure” din partea UEFA.

Într-o postare pe contul său de Twitter, Colțescu afirmă că îi pare rău pentru întreaga situație și admite că nu s-a exprimat corect.

„Îmi pare rău pentru neînţelegere. Intenţia mea nu a fost să fiu rasist. Într-un astfel de context, uneori oamenii nu se exprimă corect şi pot fi înţeleşi greşit. Îmi cer scuze în numele uefa champions league. Sper că voi fi înţeles. @UEFA #notoracism #uefa'', se arată în postarea de pe Twitter. Mesajul a fost publicat pe un cont care nu este certificat ca fiind oficial.

Sorry for the misunderstanding. My intention was never racism. In such an environment, people sometimes cannot express their feelings correctly and can be misunderstood. I apologize on behalf of the uefa champions league. I hope you understand. @UEFA #notoracism #uefa pic.twitter.com/90aiDSi2aU