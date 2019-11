La începutul lunii, lui Liviu Dragnea i-a fost acordată permisiunea de a ieși o zi din închisoare. Conducerea penitenciarului Rahova a fost de acord ca fostul șef PSD să fie eliberat pentru 24 de ore.

Dragnea a ieșit din închisoare joi, 31 octombrie, în jurul prânzului și s-a întors vineri, la ora 11.00.

În cele 24 de ore de libertate, fostul șef PSD s-a întâlnit cu mai mulți social-democrați, și anume: Lia Olguța Vasilescu, Florin Iordache, Darius Vâlcov.

Discuțiile au vizat organizarea pentru preluarea PSD după turul II al alegerilor prezidențiale. Între lucrurile pe care le-ar fi stabilit a fost și păstrarea Vioricăi Dăncilă în echipa de conducere.

Dragnea nu o vrea pe Gabriela Firea în fruntea partidului.

