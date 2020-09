Cu Davanti Terratoura, nicaieri nu exista limite

Conduci off-road si ai nevoie de anvelope ? Accidentat, mlastinos, stancos, acoperit cu zapada , afanat – toate cuvintele de mai sus pot descrie un teren dificil sau imposibil de parcurs. Davanti Tyres ofera solutia de care ai nevoie - Terratoura. Acesta este primul model pentru anvelope de teren oferit de catre producator englez.

Davanti Terratoura A/T, este rezultatul anilor de cercetare si dezvoltare in performanta off-road, pentru a furniza un cauciuc cu manevrabilitate previzibila si fiabila oriunde te afli. Viziunea companiei pentru performanta se regaseste in fiecare model produs. Chiar daca anvelopele off-road sunt mai groase decat anvelopele de drum, conditiile climatice au acelasi efect asupra loc. Vremea mai rece afecteaza performanta, facand ca anvelopa sa se rigidizeze si sa nu se comporte conform asteptarilor. Astfel ai nevoie de un model cat mai performant.

Davanti Terratoura A/T a fost proiectat pentru a aborda conditii extreme, fie ele deserturi ca Atacama din Mexic sau Sahara africana, pamanturile inghetate ale Arcticii sau salbaticia provocatoare a tinutului stancoas Highlands din Scotia. In plus, Davanti Terratoura A/T este cea de-a saptea anvelopa de teren din lume, care a castiga certificarea “Alpin” cu simbolul celor trei varfuri de munte cu fulg de nea (3PMSF), cu performanta sub-zero la testele de aderenta pe zapada.

Oferta de anvelope Davanti Terratoura A/T o puteti gasi pe magazinul Anvelope.ro, importator exclusiv in Romania.