Constantin Romulus Preda este unul dintre cei mai apreciați poeți ai generației sale, fiind aclamat de personalități de seamă ale literaturii române contemporane. A devenit cunoscut în special pentru opera “Cu tine începe tot ce nu are sfârșit”, volum publicat la editura Autograf MJM, ce reunește poezii de dragoste fascinante, seducătoare, irezistibile și generatoare de răspunsuri pentru fiecare dintre noi.

În acest volum, cititorii vor descoperi poezii ample, elaborate cu fervoare și patos, cu interogații şi contraziceri sublime, mereu în căutare de nou, de răspunsuri la întrebările fundamentale ale existenței.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.