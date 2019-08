Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a ieşir joi într-o conferinţă de presă şi a explicat decizia laută cu o zi înainte privind rezilierea contractului pentru Lotul 3 din Autostrada Lugoj-Deva. CNAIR a reziliat contractul, dupa ce inițial autoritățile au refuzat recepția "din cauză că nu au fost îndeplinite condițiile tehnice necesare".

Răzvan Cuc a explicat joi că a făcut nu mai puţin de 5 inspecţii pe şantierul de contrucţie şi nu el a fost cel care a grăbit contrucţia, dar a avut o discuţie cu anteprenorul în care i s-a garantat că se poate face recepţia finală.

Ministrul a mai arătat că, în urma rezilierii, CNAIR a emis o factură de penalități pentru neremedierea unor neconformități la timp și pentru întârzierile din contract în cuantum de 73 de milioane.

"Eu pe acest șantier am făcut până în acest moment cinci inspecții. Eu nu am grăbit niciodată și nu am spus antreprenorului când să facă recepția. Recepția a fost cerută de constructor. Știți foarte bine că în urmă cu trei săptămâni m-am deplasat la Hunedoara, unde am avut o discuție cu antreprenorul, el asigurându-ne că se poate face recepția finală, comisia de recepție fiind de altă părere, inclusiv consultantul.

La acea dată am discutat cu constructorul și i-am solicitat să ne dea o parte din autostradă pentru a putea deschide Lotul 4, care era perfect funcțional. S-a opus. Nouă legea ne permite să facem recepția parțială, nu erau neconformități pe acei 800 de metri. A fost deschis Lotul 4.

Ce mi-au spus atunci cei de la firma respectivă? Ne faceți recepția pe tot lotul, altfel nu vă dăm nimic. Problema lor pentru că în momentul în care pe km pe care i-am menționat sunt probleme, compania m-a informat că poziția experților din companie este aceea de a mări perioada de garanție de la 4 la 10 ani. În același timp, compania de autostrăzi a emis o factură de penalități pentru neremedierea unor neconformități la timp și pentru întârzierile din contract în cuantum de 73 de milioane", a declarat Răzvan Cuc, în conferinţa de presă.

B1.ro a prezentat, miercuri, în exclusivitate, documentul cu nota de reziliere a contractului, care este datată cu ziua de marți, 27 august.