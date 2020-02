Cultură de cannabis descoperită în locuința unui bărbat din Dolj! Autoritățile au decis să... (VIDEO)

Un bărbat din Craiova este acuzat de trafic de droguri. Inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore, pe 17 februarie, la cerea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Craiova, iar în data de 18 februarie, a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile.

Faptele de care se face vinovat inculpatul sunt implicarea în relizarea unor culturi de cannabis și distribuirea drogurilor în orașul Craiova. În urma cercetărilor, s-a constatat că, în perioada 2017-2019, bărbatul a comandat de mai multe ori echipamente pentru înființarea de culturi in-door de cannabis.

Autoritățile competente au realizat trei percheziții domiciliare în urma cărora s-au descoperit două culturi in-door de cannabis, înființate începând cu luna noiembrie 2019, și au fost ridicate 90 de ghivece în care se aflau plante de cannabis, două instalatii complet utilate folosite la întreținerea culturilor, 150 de grame de cannabis, precum și materiale și ustensile folosite la prepararea și consumul de droguri de risc.

