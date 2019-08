EXCLUSIV ONLINE // Controvesrsele create de clonarea site-ului Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR), conglomerat de ONG-uri condus de Alexandru Cumpănașu, după cel al Serviciului Național de Informații (SRI) continuă.

După dezvăluirea PressOne, B1.ro a luat legătura cu cel care a creat site-ul, un tânăr care la vremea respectivă era elev în clasa a X-a.

David Burcoschi a declarat că a realizat site-ul la indicațiile șefului departamentului de media al CNMR, Liviu Beșleagă, care i-a cerut să fie ca cel al SRI.

Acum, Cumpănașu și-a închis temporar pagina web și îl reface și l-a demis pe Beșleagă.

Cel care urmează să refacă site-ul este tot David Burcovchi, care între timp a devenit șeful departamentului IT în Coaliția Națională pentru Modernizarea României, de data aceasta la indicațiile lui șefului CNMR.

"A fost făcut după indicațiile domnului Liviu Beșleagă. El l-a comandat. El era pe departamentul media și social media în CNMR și atunci eu pe IT am completat. Eram în clasa a X-a. Ne-am cunoscut prin Cristi Dănileț, el m-a recomandat. Făcusem pentru el educațiejuridică.ro. Eu, ca firmă prestatoare de servicii am dreptul să prestez servicii oricărei organizații politice, non-politice și așa mai departe. Este dreptul meu de a alege clienții și în primul rând faptul că am făcut un site nu mă incriminează cu nimic. Eu nu sunt responsabil de conținutul de pe site. De cerințele de design nu sunt eu responsabil, responsabil e cel care îl comandă, ei mi-au spus că vor să fie ca al SRI și l-am dat. Site-ul asta a fost făcut fără bani", a declarat David Burcoschi, șeful departamenului de IT la CNMR, pentru B1.ro.

Alexandru Cumpănașu spune că nu știa că site-ul este copie fidelă a celui al serviciilor și că acesta va fi reconstruit în maximum o lună

"Din dispoziția mea, i-am spus să îl dea jos și să facă altul. Nu am avut ce să vorbesc cu Liviu Beșleagă, din momentul în care am avut confirmarea că a vrut el să facă așa. Până la urmă nu are nimeni proprietate pe un design. Cât timp am avut confirmarea că el, cred că din lene, a mers pe acest design, nu am avut ce să discut cu el. Totuși suntem mulți oameni aici și nu este corect. Și dacă nu a făcut-o cu rea voință, dar totuși am certitudinea că l-a copiat. David îl va face acum sub coordonarea mea. David este unul dintre cei mai buni IT-iși pe care îi are România, e șef de departament la CNMR." a declarat Alexandru Cumpănașu pentru B1.ro.

Contactat de reporterii B1.ro Liviu Beșleagă a spus inițial că nu știe despre ce este vorba și mai apoi că a dat în analiză și va reveni cu detalii.