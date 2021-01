Cum a decurs evacuarea pacienților din Pavilionul 5 al Institutului Matei Balș, care a luat foc azi-dimineață. VIDEO

Peste 100 de persoane au fost evacuate din Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, unde vineri dimineață a izbucnit un incendiu care a condus la moartea a patru persoane. Zeci de pacienți au fost transferați către alte spitale din București, potrivit precizărilor făcute de Ministerul Sănătății. Bolnavii erau în stare medie spre severă, a spus Adrian Streinu-Cercel, fost manager al unității medicale.

