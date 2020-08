Cum a fost ajutat candidatul USR la Primăria Constanța, Stelian Ion, de actualul primar, Decebal Făgădău (PSD) să-și transforme mica garsonieră într-una de lux

Apar noi detalii despre scandalul garsonierei pe care a primit-o deputatul USR Stelian Ion, candidat la Primăria Constanța, în urmă cu 15 ani. Politicianul a intrat în posesia unei locuințe de 37 mp într-o zonă periferică a orașului, la Poarta 6 a portului Constanța.

Ulterior, ca prin minune, a reușit să schimbe mica garsonieră cu una de lux cu ajutorul actualului edil, Decebal Făgădău, fost viceprimar al lui Radu Mazăre. Newsweek continuă dezvăluirile despre acest subiect.

Garsoniera dintr-o zonă modestă a ajuns una de lux

Garsoniera ANL se afla pe strada Brizei, în zona portului Constanța, Poarta 6, o locație ieftină din punct de vedere imobiliar. Garsoniera cu care a făcut schimb, însă, se află pe strada Pescarilor, adică în zona Faleza Nord, una din cele mai scumpe zone din Constanța, la câteva aruncături de băț de plajă.

Conform Hotărârii de Consiliu Local (HCL) Constanța nr. 189 din 2014, la propunerea celui care era atunci viceprimar, Decebal Făgădău, Stelian Ion a făcut schimbul imobiliar. Conform acelei HCL, garsoniera de pe strada Brizei pe care o ceda Stelian Ion era de 37,40 mp. Iar cea primită, pe strada Pescarilor, avea 37,49 mp.

Garsonieră ANL cu certificat de handicapat

Potrivit jurnaliștilor de la Newsweek, Stelian Ion ar fi obținut garsoniera ANL în 2005, prin mai multe nereguli. Inițial, deși locuia în apartamentul părinților, a încheiat peste noapte un contract de închiriere cu tatăl său contra sumei de 100.000 de lei vechi (10 lei noi) lunar, astfel încât să obțină un punctaj mai mare și să fie avantajat.

În documentul intitulat “Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj” se menționează că Stelian Ion este “CHIRIAȘ” în Constanța. Ceea ce, într-adevăr, era, dar numai din data de 14 aprilie 2005, când a încheiat un contract de închiriere cu propriul tată. În mod ciudat, însă, cererea pentru o locuință ANL fusese depusă de Stelian Ion la RAEDPP pe 1 martie 2004, cu 13 luni înainte ca acesta să semneze un contract de chirie cu tatăl său. Data depunerii cererii de către actualul deputat USR apare în Hotărârea Consiliului Local Constanța 217 din 25 mai 2005, prin care s-a aprobat lista definitivă cu apartamentele ANL.Opțiunea chiriei îi dădea solicitantului posibilitatea să probeze că are acces la o anumită suprafață locativă. În contractul dintre Stelian Ion și tatăl său, suprafața închiriată actualului deputat USR a fost stabilită la fix 7,5 mp. Adică sub 8 mp, astfel încât, actualul deputat să fie avantajat și să primească un punctaj mai mare.a Newsweek.ro a fost cea potrivit căreia, a declarat în fals că are un handicap grav care necesită însoțitor, deși era contrazis chiar de actele medicale pe care el însuși le-a depus la dosar.A fugit la mare, la Mamaia, deşi părinţii n-o lăsau. Le-a trimis o poză de acolo, dar şoc: au văzut cum arată de la talie în jos

Asta în condițiile în care subpunctul 3.1. - “Sănătos” - aducea 0 puncte, în timp ce Subpunctul 3.2. - “Boala de care suferă solicitantul, un alt membru al familiei sau aflat în întreținerea acestuia, care necesită însoțitor sau o cameră în plus” - aducea 10 puncte.

Cum se apără politicianul

Deputatul Stelian Ion, candidatul USR-PLUS la primăria municipiului Constanța, a oferit pentru B1.RO o primă reacție după ce au apărut în spațiul public acuzații referitoare la modul în care a obținut în urmă cu 15 ani o garsonieră ANL. Deputatul USR respinge însă toate aceste acuzații și spune că sunt atacuri specifice precampaniei electorale. În spatele lor s-ar afla cei care au interesul să nu ajungă primar în municipiul Constanța: “Ne aflăm în precampanie și atacurile de genul acesta sunt, din păcate la ordinea zilei. Mă așteptam să primesc atacuri, dar modul în care a fost scris articolul mi se pare foarte incorect. În primul rând, cred că mafiile locale fac tot posibiliul să blocheze ascensiunea mea în Primăria Constanța, asta pentru că știu că dacă voi ajunge la Primărie voi da de documente și de toți scheleții de prin fișiete. Pe de altă parte, alții vor să îi înlocuiască pe cei care sunt acum la Primărie și să pună mâna pe orașul ăsta. Sunt niște interese cum nu vă imaginați în Constanța”, a declarat deputatul USR Stelian Ion.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Posibil blat politic

Recent, presa a speculat că între USR și PSD la Constanța ar prinde contur un blat politic. Condiția ar fi fost ca deputatul Stelian Ion să-i faciliteze lui Decebal Făgădău realegerea pentru un nou mandat de primar, în schimbul unor avantaje viitoare. Este deja cunoscut că, din postura de avocat, Stelian Ion l-a reprezentat pe Radu Mazăre în trei dosare, în 2006, după cum chiar însuși deputatul USR a recunoscut.

La acuzația de ipocrizie, falsitate, fățărnicie față de faptul că, deși l-am reprezentat pe Radu Mazăre în 2006 în 3 dosare, am ajuns să îl critic în mod public, vă răspund simplu: nu e nicio ipocrizie. (...) Eu nu am fost nici apropiat al lui Mazăre, nici părtaș la acțiunile sale prin care patrimoniul Constanței a ajuns în mâinile camarilei sale, nici complice îmbogățit de Mazăre”, declara Stelian Ion, pentru Constanța.ro, în aprilie 2018.