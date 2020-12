Cum a fost aleasă prima persoană vaccinată anti-COVD-19 în România. Andrei Baciu: „Ne-am gândit că acesta e un mesaj foarte clar” (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a explicat luni seară, pentru B1 TV, de ce prima persoană vaccinată anticoronavirus în România a fost o asistentă medicală, și nu o persoană publică, așa cum s-a întâmplat în alte state. Baciu a susținut că a fost aleasă asistenta medicală Mihaela Anghel deoarece aceasta a făcut parte din echipa care a îngrijit primul pacient COVID-19 din România. Secretarul de stat a punctat că a fost luat în calcul principiul meritocrației, iar autoritățile au vrut astfel să transmită un mesaj clar: personalul medical are un rol central în lupta cu pandemia, iar eforturile sale supraomenești trebuie recunoscute.



Andrei Baciu a explicat cum a fost aleasă prima persoană vaccinată anti-COVD-19 în România



„A fost o decizie propusă și luată de experți. Ieri am avut prima persoană vaccinată. Evident că sunt multe variante dacă ne uităm la celelalte state. Au fost multe abordări, dar, dacă e să mergem pe un principiu al meritocrației, ne-am uitat pe primele spitale care au intrat în această luptă cu COVID-19. Să ne amintim de momentul februarie - martie, când nu existau atât de multe informații depsre această nouă maladie. Atunci, cu atât mai mult devotamentul și curajul celor care au intrat efectiv în prima linie, primind primii pacienți.

Prima persoană vaccinată în România, doamna Mihaela Anghel, asistent medical generalist, face parte din echipa din cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” care a preluat primul pacient din România.

Ne-am gândit că acesta este un mesaj foarte clar, care trebuie să evidențieze rolul central și să fie și un mesaj de mulțumire adresat personalului medical, care a fost și e de atâta timp implicat și depune eforturi supraomenești”, a declarat Andrei Baciu, pentru B1 TV.

Peste 2.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 până acum în România

Primele aproape 10.000 de doze de vaccin împotriva coronavirusului au intrat în ţară vineri, pe la Vama Nădlac II, iar următoarea tranșă, de 140.400 de doze, va ajunge marți în țară, pe aeroporturile de la Otopeni, Timişoara şi Cluj-Napoca.

Pe parcursul zilei de duminică, 960 de persoane au fost vaccinate, iar luni, până în ora 17.00, alte 1.101.

Prima persoană care a primit vaccinul a fost Mihaela Anghel, asistentă medicală generalistă de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” din București.

„Am fost foarte privilegiată că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din țară. Eu am primit primul pacient. Nici nu știam cu ce ne confruntăm, ne așteptam la ce e mai rău, dar încercăm să ne obișnuim. Suntem și mai afectați cu pierderea pacienților. Nu s-a întâmplat în toți acești ani să avem un raport așa mare de decese. Nu am știu cum să reacționez. Nu am întrebat de ce am fost aleasă. Nu a durut absolut deloc. Este cel mai nedureros vaccin făcut până acum. Românilor le transmit să deschidă bine ochii și să vină să se vaccineze. Simt și sper să fie sfârșitul acestei pandemii", a spus Anghel, după ce i s-a administrat prima doză de vaccin.

Potrivit raportărilor oficiale, până acum a fost înregistrată o reacție adversă de tip alergic, dar minoră. De asemenea, a mai fost raportat un caz de disconfort la locul vaccinului.