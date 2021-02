Cum a fost asasinat ca în filme un tânăr hacker din Bacău, de către un fost luptător din Legiunea Străină: Totul ar fi pornit de la un software de telefoane

Noi detalii au ieșit la iveală despre crima care șocat în urmă cu un an municipiul Bacău. În seara de 9 martie 2020, Cezar Oancea, un tânăr hacker, de 21 de ani a fost executat cu şapte focuri de armă, în scara unui bloc. Potrivit anchetatorilor, autorul este Ştefan Marius Achim, înrolat în Legiunea Străină şi fost luptător K1. Acesta a fost trimis în judecată zilele trecute, pentru omor calificat, scrie libertatea.ro, care relatează pe larg cum s-a petrecut oribila crimă.

Despre Ştefan Achim, presa tabloidă a mai scris că ar fi împuşcat un alt bărbat, în capitală, din cauza unei datorii. Victima a mărturisit că ar fi fost rănită din cauza unei datorii. "Am împrumutat de la un fost luptător în Legiunea Străină, Ştefan Achim, 10.000 de euro, şi nu am mai avut să îi dau înapoi. Ne cunoaştem bine, a crescut sub ochii mei şi a venit de multe ori la mine în casă. (...) În loc să vină frumos, la poartă, să îmi ceară banii, m-a atacat pe stradă.

M-a urmărit cu maşina şi, când am ajuns într-un loc ferit, unde nu erau nici martori, nici camere de supraveghere, m-a atacat. A tras cu pistolul în mine şi, fiindcă nu m-a doborât, m-a lovit cu ranga. În spatele maşinii lui mai era o maşină plină cu interlopi, gata să intervină dacă nu mă dobora Achim. Am fost la poliţie, am lăsat acolo geaca găurită de proiectilul pe care l-a tras Achim, ca probă, însă poliţia nu face nimic. S-a întâmplat în decembrie, iar până acum nu au făcut nimic poliţiştii, autorul este liber, poate să tragă oricând cu pistolul în alţi oameni", a declarat Mitică Machedonu, potrivit Spy News.

În cazul crimei din Bacău, totul a pornit de la o discuţie pe un forum online al pasionaţilor de calculatoare. Aici Cear Oancea, care fusese închis în trecut pentru infracţiuni informatice, a fost contactat de fostul luptător din Legiunea Străină, care stătea ascuns în spatele chipului concubinei sale, pentru a cumpăra un program pentru accesarea unui telefon mobil de la distanţă, „fără să am acces fizic la el”.

Tânărul îi dă întâlnire clientei sale în parcarea stadionului municipal din Bacău şi acolo îi face o demonstraţie a programului, cu un număr de telefon românesc. Ea îi spune că ar vrea ca programul să funcţioneze și ccu numere europene.

Cezar Oancea i-a dat clientei un cont online, unde ea urma să depună banii, în Bitcoin. Femeia a efectuat plata la 26 februarie 2020, însă tânărul nu i-a mai livrat software-ul cerut.

Tânărul nu știa că la întâlnirea cu el, femeia avea o „umbră”: concubinul, care supraveghea totul din maşina lui, aflată în aceeaşi parcare. Ștefan Marius Achim era administratorului unui pet-shop din centrul Bucureştiului, însă anchetatorii români au stabilit că el avea „legături cu lumea interlopă, participând la efectuarea de activități ilicite, atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Franței”, unde figura cu cazier.

În ziua în care venise cu concubina la Bacău, Achim a urmărit maşina hackerului, după întâlnirea din parcarea stadionului, şi a aflat astfel blocul unde locuia acesta.

După ce nu a reușit să ia legătura cu Cear Oancea, pe data de 9 martie, Achim, care era şi el în Buzău, alături de concubina lui, se urcă imediat în maşină şi pleacă spre Bacău. Fostul luptător din Legiunea Străină ajunge în preajma blocului în care locuia Cezar Oancea şi rămâne acolo, la pândă. Martorii spun că atuncicând tânărul a intrat în bloc, mergând spre apartament „cu o persoană care îl aştepta".

La scurt timp, cel mai probabil de teamă ca discuţia dintre ei să nu fie interceptată, Cezar Oancea şi-a închis ambele telefoane mobile. La ora 20.24, el a mai folosit unul dintre telefoane, însă doar câteva secunde. Opt minute mai târziu, o vecină din bloc a sunat la 112 şi a spus că se aud împușcături pe casa scării şi că-i e teamă că cineva a fost ucis.