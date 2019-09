EXCLUSIV ONLINE // Liviu Dragnea a fost adus joi din penitenciar la Tribunalul Bucureşti, pentru a fi audiat în dosarul în care fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, este acuzat de trafic de influenţă. Deşi a fost vorba despre un proces public, judecătorul a decis secretizarea şedinţei, astfel încât Liviu Dragnea să nu poată fi văzut.

De altfel a fost luat un întreg șir de măsuri pentru ca fostul șef al PSD să fie ținut departe de presă și să nu poată fi filmat.

Duba care l-a adus pe Liviu Dragnea de la Penitenciarul Rahova a intrat în sediul Tribunalului București pe la subsolul instituției.

Foto: B1.ro

Clădirea are o intrare destinată deținuților, de unde aceștia pot lua un lift care duce direct în sala de judecată.

Totodată, președintele de ședință, judecătorul din cadrul Tribunalului București, a cerut ca ședința să fie una secretă, având în vedere calitatea martorilor din dosar. Magistratul l-a întrebat inclusiv pe procurorul DNA dacă este de acord cu acest lucru. Procurorul anticorupție a spus că ar vrea ca ședința să fie publică, însă, în cele din urmă, s-a decis ca aceasta să fie secretă.

De asemenea, în sală, fostul șef al PSD a fost flancat de opt jandarmi, astfel încât să nu poată fi filmat.

Așa arată geamul în spatele căruia s-a desfășurat ședința de judecată în cadrul căreia a fost audiat Liviu Dragnea

Foto: B1.ro

Foto: B1.ro

La ieșirea de la Tribunalul București, jurnaliștii i-au adresat lui Valeriu Zgonea mai multe întrebări despre fostul șef PSD, însă acesta a refuzat să răspundă.

