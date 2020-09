Cum a început Carmen Iohannis noul an școlar: Prima doamnă s-a reîntâlnit cu elevii săi în condiții speciale (VIDEO)

Carmen Iohannis a participat, luni, la deschiderea noului an şcolar la Colegiul "Gheorghe Lazăr" din municipiul Sibiu. Liceenii au așteptat-o nerăbdători pe diriginta lor. Diferit de anii precedenți, soția președintelui a venit echipată cu masca de protecție și a evitat aglomerația, potrivit B1 TV.

Respectând toate măsurile de protecţie, Carmen Iohannis nu a ratat ceremonia de deschidere a anului şcolar 2020-2021. Iar dacă în anii trecuți, prima doamnă se zărea în mijlocul copiilor, în curtea școlii, anul acesta lucrurile s-au schimbat şi soția preşedintelui a evitat aglomerația.

După ceremonie, prima doamnă s-a reîntâlnit cu elevii săi, care acum sunt în clasa a 11-a. Nu au lăsat deoparte tradiţia şi au făcut celebrul selfie în curtea școlii, dar în condiţii speciale.

”Îl facem cu măștile, altfel nu putem, și îmbrățișarea de grup, să sperăm că o putem face cât mai repede. Suntem foarte nerăbdători să ne întâlnim cu doamna dirigintă deoarece nu ne-am mai văzut de un timp îndelungat pentru că nu am mai putut, având în vedere situația actuală, dar am vorbit cu dânsa pe grup”, a spus un elev al primei doamne.

„Nu am mai văzut-o demult, nu am avut cum, am vorbit numai prin mesaje și ne e dor să ne întâlnim în persoană. Ne-a recomandat cărți și ne-a zis să avem grijă de noi ca să ne vedem cu bine”, a declarat un alt licean.

Carmen Iohannis este dirigintă la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr" din Sibiu, şi predă limba engleză.DESPĂRȚIRE ȘOC în showbizul românesc! Nimeni NU se aștepta ca ei să se despartă după 33 de ani de căsnicie

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.