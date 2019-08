EXCLUSIV ONLINE // Reprezentanții asociațiilor pro-autostradă din Iași s-au întâlnit, vineri, cu premierul Viorica Dăncilă, căreia i-au cerut urgentarea procedurilor de finalizare a studiilor de fezabilitate pentru Autostrada Unirii.

Dorin Dobrincu, președintele asociației "Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei", a declarat pentru B1.ro că au amintit membrilor guvernului că s-au alocat prea puțini bani pentru A8.

"A fost o discuție care a durat aproape o oră, care s-a desfășurat la Casa Pătrată din Iași, unde este Consiliul Județean și unde este Instituția Prefectului. De față au fost doamna prim-ministru Dăncilă, însoțită de vice prim-ministrul Mihai Fifor și ministrul Trasporturilor Răzvan Cuc. Noi am abordat exclusiv problema autostrăzii A8, am făcut un scrurt istoric a ceea ce s-a făcut sau nu în legătură cu această autostradă, am ridicat probleme de impact regional și social plus chestiuni tehnice. Printre altele am atins problema asta a sumei foarte mici care s-a alocat de Ministerul Trasporturilor pentru refacerea sau completarea studiilor de fezabilitate. E vorba de sume prea mici pentru studii de fezabilitate atât de complicate, pentru că e vorba de zone colinare și de zone montane. " a declarat Dorin Dobrincu.



Ministrului Răzvan Cuc a propus ca autostrada A8 să devină obiectiv de interes național. Membrii asociațiilor spun că inițiativa acestuia a venit după discuțiile pe care le-au purtat și în care li s-a reproșat că Moldova a fost uitată de conducătorii de la București.

"Am zis, bine dar pentru munteni de ce se poate (n.r. Autostrada Comarnic - Brașov, declarată obiectiv național) și pentru moldoveni nu se poate? Pentru că nu s-a întâmplat același lucru pentru poțiunea dintre Iași și Cristești, aproape de Târgul Neamț. Am sugerat să facă același lucru în CSAT și cu Autostrada Unirii. Și-a asumat că va face asta în ședința CSAT, probabil cândva în septembrie", spune președintele asociației.

La rândul lor, premierul și ministrul Trasporturilor le-au reproșat asociațiilor din Iași că nu se preocupă de lucrările din zonă care au costat prea mult.

"Ne-au întrebat cumva retoric - acuzator că de ce nu ridicăm problema unor sume mari de bani care au fost alocate pantru anumite porțiuni de lângă Iași. Asta este un fel de a rostogoli responsabilitatea unor miniștri mai vechi ai Trasporturilor și a o pune pe seama unor oameni care nu au responsabilități guvernamentale. Este complet incorect." a povestit Dorin Dobrincu.

Cât despre sumele necesare pentru studii de fezabiltate, care să asigure finanțarea proiectului, ele sunt de câteva ori mai mari decât cele care sunt prevăzute pentru a fi alocate.



"Fără studii de fezabilitate bine făcute nu poți să spui că o autostradă costă 9 miliarde, 4 miliarde sau 6 miliarde. Ei spun că noi aruncăm în piață evaluări care nu sunt corecte, noi am vorbit cu oameni din CNAIR, am vorbit cu oameni de la Univeritatea Gheorghe Asachi, care chiar se pricep la aceste lucruri. Au dat deja pentru tronsonul montan vreo 17 milioane de lei. Până acum au fost făcute studiile de fezabilitate mai degrabă din birou, fără măsurători, jocul cu carioca pe foi de hârtie. Nu poți să faci cu sume atât de mici decât ceva pe genunchi, pentru că nu poți să deplasezi utilaje pe teren, nu poți să angajezi oameni, etc. " a punctat activistul.

Studiile de fezabilitate ar trebui să coste peste 100 de milioane de euro, până acum nu s-a investit nici 10 milioane în aceste studii. Discuția despre autostrada Ungheni - Iași - Tg. Mureș a început acum mai bine de 13 ani și până acum nu s-a reușit nici măcar finalizarea studiilor de fezabilitate demarate în 2007. Reprezentanții guvernului au promis că în maxim 2 ani proiectul tehnic va pregătit.

Cele trei asociații care au participat la eveniment au fost "Mișcarea pentru dezvoltarea Moldovei", "Împreună pentru A8" și "Moldova vrea autostradă", fiecare reprezentată de către unul sau doi delegați.