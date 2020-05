Radu Banciu scapă de amenda pe care i-au dat-o polițiștii, în noaptea de 8 aprilie, când se întorcea acasă de la serviciu.

Realizatorul B1 TV a explicat că, deși nu avea legitimație de serviciu și nici declarație de la angajator, completase o declarație pe proprie răspundere.

Curtea Constituțională a admis miercuri sesizarea Avocatului Poporului împotriva OUG 36/2020, actul normativ prin care guvernul a introdus amenzi de până la 20.000 de lei pentru nerespectarea ordonanțelor militare și a condițiilor de ieșire din case în perioada stării de urgență, au declarat pentru G4Media.ro surse din cadrul Curții.

În sesizarea transmisă CCR, Avocatul Poporului, Renate Weber, a susținut că această OUG încalcă principiul securităţii juridice, deoarece nu are avizul Consiliului Economic şi Social, în condiţiile în care modifică şi completează Legea privind Statutul poliţistului, pe cea referitoare la Statutul cadrelor militare, Legea privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, precum şi Legea poliţiştilor de penitenciare.



„Mi l-a dat, m-am uitat peste el. Plicul nu e aici, întrucât o să vă povestesc ulterior. Îl desfac, ies exact precum cu lozul în plic după ce îl achiziționezi – ai așa un moment în care ești în cumpănă, începi să te gândești dacă ajungi miliardar sau nu – așa că am făcut și eu câțiva pași, m-am uitat în stânga, în dreapta, apoi l-am desfăcut, tacticos așa, după care mă uit peste el. Nu știu de ce, pentru că de obicei nu știu să citesc chestiile acestea, dar mi-a căzut privirea direct peste sumă, plata, amenda, exact peste ea. Eu, care stătusem din seara de 9 aprilie și până în după-amiaza de 24 aprilie, cu ideea că am mierlit-o – 2.000 de lei. Îmi cade privirea exact peste sumă. Mă uit peste ea, 10.000 de lei. Suma este de 10.000 de lei, scrie și în paranteză, «contravenientul poate achita în termen de 15 zile 5.000 de lei». Iau plicul, mă uit, nume, prenume, datele din excepționalul buletin, după care încep să citesc. La «data de 8 aprilie 2020, ora 23:55, a săvârșit următoarele». Și aici începe descrierea, un text scris cam de un copil între clasa a II-a și a III-a. Zice așa, «sus-numitul, în calitate de pasager al autoturismului a susținut că se deplasează de la sediul B1 TV, program de știri, către domiciliul mai sus menționat, neavând asupra sa adeverință eliberată de către angajator sau legitimație de serviciu, susținând că le are la adresa de domiciliu». Într-adevăr, n-aveam adeverința eliberată de angajator, că era acasă în cealaltă geacă, n-am legitimație de serviciu, n-am avut niciodată de când sunt la B1, de nouă ani. N-am pentru ce, că eu nu fac teren. Se termină primul paragraf, dar nicăieri nu se explică în acest prim paragraf că aveam, totuși, declarația pe proprie răspundere completată corect la data respectivă, la primul punct, unde ți se permite să te întorci de la serviciu, acasă”, a declarat Radu Banciu, în direct pe B1 TV.

