Cum a reușit Viorica Dăncilă să se angajeze la BNR: „Avem nevoie de oameni care să deschidă uși"

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Mugur Isărescu, a oferit noi informații despre angajarea Vioricăi Dăncilă la BNR. Potrivit economistului, fostul premier, dar și Ioan Mircea Pașcu au îndeplinit criterii clare de selecție.

Activitatea lui Pașcu și Dăncilă în cadrul Parlamentului European face diferența, potrivit lui Vasilescu. Cei doi membri PSD pot face lobby la nivel internațional, în urma activităților bifate în ultimii ani.

„Înainte de a fi prim-ministru, a fost europarlamentar multă vreme. A fost funcţionar european. Cunoaşte toate căile din Uniunea Europeană. Acolo cunoaşte oameni mai ales din 'zona verde', ecologişti, oameni cu care a stat la masă, cu care a băut cafea, cu care a schimbat vorbe.

La Banca Naţională, pentru aceste cinci birouri se caută oameni care au uşi deschise la Parlamentul European. Ăsta este lucrul cel mai important. Fără uşi deschise, nu facem nimic pentru ţara asta”, a declarat Adrian Vasilescu, marţi, la Digi 24.

Vasilescu, BNR: „Instituţia asta în momentul de faţă are nevoie de oameni care să deschidă uşi"

În opinia lui Vasilescu, BNR trebuie să se delimiteze de orice fel de răfuieli politice.

„Instituţia asta nu are o memorie afectivă. Instituţia asta are o memorie instituţională. Instituţia asta în momentul de faţă are nevoie de oameni care să deschidă uşi.

Că au fost simpatici cu noi sau n-au fost, că au criticat Banca Naţională sau n-au criticat-o, astea sunt lucruri fără nicio importanţă. Important este la această oră ce uşi poţi să deschizi în Europa”, a mai explicat Vasilescu.Atenție! A anunțat când vine valul 4 în România și anticipează noi restricții anti-COVID-19

Ioan Mircea Pașcu, fost parlamentar, europarlamentar și ministru al Apărării, va fi consilier al Departamentului de Geopolitică, iar Viorica Dăncilă, fost europarlamentar și premier, se va ocupa de Departamentul Economie Verde.