CUM ALEGEM CHIUVETA DE BUCATARIE

O bucatarie eficienta si functionala nu poate exista fara o chiuveta. Aproape am putea spune ca intr-o bucatarie totul se invarte in jurul chiuvetei. Pentru a alege chiuveta potrivita este important sa ne gandim care va fi utilitatea ei, in ce fel o vom folosi si in functie de asta stim ce caracteristi trebuie sa indeplineasca.

In primul rand, ce dimensiune trebuie sa aiba chiuveta pe care dorim sa o achizitonam? Aici trebuie avut in vedere atat dimensiunea intregii chiuvete cat si dimensiunea cuvei sau dimensiunile cuvelor acesteia. O chiuveta mare ofera mai mult confort la spalarea vaselor, insa daca bucataria este de mici dimensiuni, atunci alegerea trebuie sa se indrepte catre o chiuveta mai mica. Urmatorul aspect se refera la dulapurile pe care le avem, daca acestea sunt potrivite ca dimensiune cu chiuveta, (cand vorbim de o chiuveta incastrata in mobilier) daca sunt prea mici, atunci presupune ca trebuie inlocuite cu unele mai mari, ceea ce poate nu reprezinta un avantaj.

Cate cuve sa aiba chiuveta?

Cele mai multe chiuvete duble de bucatarie au o cuva mai mare care serveste pentru spalare si o alta cuva mai mica ce serveste pentru clatire. In general, sunt preferate chiuvetele cu o singura cuva, pentru bucatariile de dimeniuni normale.

Gasim pe piata chiuvete din inox, compozit sau granit. Dar haideti sa vedem, momentan, care sunt avantajele unei chiuvete din granit?

Chiuvetele Pyragranite sunt produse din granule de cuart natural (silica), de aproximativ 1mm in diametru, in proportie de 80%, cel mai dur si rezistent component al granitului si un adaos de doar 20% rasini si aditivi care ajuta la aderarea granulelor de cuart si confera suprafetei produsului finit un aspect deosebit din punct de vedere coloristic. O chiuveta de bucatarie din granit ofera avantaje precum: rezistenta la caldura astfel ca aceasta va ramane perfecta chiar daca intra in contact cu obiecte a caror temperatura poate atinge 280oC., sunt usor de curatat si nu se pateaza de la alimente si nu se decoloreaza chiar daca intra in contact cu detergenti puternici, au rezistenta ridicata la socuri mecanice in sensul in care, nu se va sparge chiar daca scapam pe suprafata ei un obiect de 1kg de la o inaltime de 70cm si sunt rezistente la zgarieturi, datorita faptului ca procentul ridicat de minerale prezent in compozitia chiuvetei Pyragranite ii confera proprietati avansate de rezistenta la zgarieturi, urme si uzura.

Dupa ce am ales chiuveta potrivita bucatariei noastre, urmeaza sa vedem ce fel de baterie se potriveste.

