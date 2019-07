Cum arată acum văduva lui Adrian Pintea și cu ce se ocupă? Şi-a refăcut viaţa şi s-a mutat din Bucureşti: 'Nu a suferit niciodată de cancer. Decesul său a survenit în urma unui implant dentar'(FOTO)

Lavinia Pintea Tatomir, văduva marelui actor Adrian Pintea, a plecat definitiv din București și și-a refăcut viața.

Răpus de boală la doar 52 de ani, în 2007, Adrian Pintea nu a fost uitat de publicul larg, dar nici de fosta lui soţie, Lavinia.

După un doliu de mai mulți ani, fosta soție a acestuia, 39 de ani, s-a căsătorit și și-a început cariera de medic specialist psihiatru la Spitalul din Craiova.

„Nu mă mai leagă absolut nimic de Bucureşti, am vândut apartamentul care era în proprietatea mea, puteţi să verificaţi. Acum sunt în Craiova. La mormânt la Adrian mă duc când am timp, însă se ocupă cineva în permanenţă de el”, spunea văduva lui Adrian Pintea, potrivit okmagazine.

Lavinia Pintea Tatomir a mărturisit în urmă cu mai mult timp și cauza morții marelui actor.

„Soţul meu nu a suferit niciodată de cancer. Decesul său a survenit în urma unui şoc septic post-implant dentar (lucru pe care, cu discreţie, l-am ţinut cât mai la distanţă de presă) care a decompensat o hepatită cronică tip B, acutizată în urma unui mod de viaţă nu tocmai sănătos, specific boemei lumii teatrului, în tinereţile zburdalnice. Am tăcut ani de zile şi am îndurat tot felul de acuze, chiar din partea familiei soţului meu, cu toate că, pe lângă un dosar medical impresionant, deţin fotografii document înfăţişându-l pe soţul meu, Adrian, care ar putea arunca lumea medicală, şi nu numai, în aer, într-un război al acuzaţiilor, şi m-ar putea oricând absolvi de tot felul de vini imaginare şi acuzatii fără fond. Sunt fotografii realizate cu mai puţin de un an înainte de decesul lui Adrian, înfăţişând un chip de nerecunoscut, cu o cumplită suferinţă, evidentă în cel mai mic detaliu. Trăsăturile de o frumuseţe virilă, aproape perfecte, ale soţului meu, erau de nedesluşit din cauza unui edem facial şi palpebral masiv şi al unor echimoze extinse, apărute în urma unui lifting de sinusuri maxilare, intervenţie chirurgicală realizată la nivelul cavităţii bucale, în vederea unui viitor implant dentar. Soţul meu era de-a dreptul mutilat. Pentru un actor de talia lui, ce putea fi mai dureros, mai traumatizant, decât faptul ca aproape un an de zile să nu poată filma sau juca într-o piesă de teatru? Ieşea din casă cu faţa acoperită de ochelari şi un imens fular roşu, pentru a nu fi recunoscut, deşi oricum ar fi fost imposibil să te gândeşti că putea fi Adrian Pintea! Ieşea din casă doar dacă era necesar. În rest, a stat închis în apartament timp de aproape nouă luni, împreună cu câinele nostru, Haiduc“, spunea văduva lui Adrian Pintea.

